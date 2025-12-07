El Recre ya acaricia la zona de descenso en la clasificación

El Recreativo de Huelva no pudo pasar del empate (1-1) en su visita al Xerez Deportivo Futbol Club esta mañana en Chapín y ya acumula tres jornadas seguidas sin ganar después de las tablas con el Águilas (0-0) en casa y la derrota a domicilio contra el Jaén (2-1).

Después de haberse disputado 14 de las 34 jornadas de las que se compone el grupo IV de la Segunda RFEF, el Decano marcha undécimo en la clasificación con 19 puntos de 42 posibles. Eso sí, cuenta con un partido menos, el que disputará este miércoles (Nuevo Colombino, 15.00 horas)ante el UCAM Murcia, que puede marcar bastante su trayectoria. Además, también el próximo domingo, a las 12.00, jugará como local con el Antoniano.

Actualmente el conjunto albiazul sólo distancia en un punto la zona de descenso, pero si es capaz de ganar el próximo miércoles se colocará a un sólo paso de entrar en la de 'play-off' de ascenso, de ahí la importancia del choque tanto a nivel clasificatorio como anímico.

Eso no quita para que hasta ahora la temporada del Recre sólo pueda tener el calificativo de fracaso, y es que únicamente ha marcado 13 tantos en 13 partidos y de sus cinco triunfos, tres de ellos han sido ante los tres últimos de la clasificación (Atlético Malagueño, Estepona y Almería B).

A tres puntos del UCAM Murcia

El equipo que adiestra Arzu desde hace dos semanas es undécimo en la tabla y está igualado a 19 puntos con el Jaén, mientras que el UCAM Murcia contabiliza 22.

En puestos de descenso marchan el Atlético Malagueño (6), Estepona (7), Almería B (11), Melilla (15) y Puente Genil (18), mientras que el propio Xerez DFC también suma 18, es decir, uno menos que el Decano, y ocupa ahora mismo el puesto de 'play-out' por la permanencia.