Xerez DFC- Recreativo de Huelva en directo: previa, alineaciones, minuto a minuto del partido de Segunda RFEF 2025-2026

El Recreativo de Huelva afronta esta mañana (Chapín, 12.30 horas) ante el Xerez Deportivo Fútbol Club el segundo partido de la 'era Arzu' en su banquillo, y lo hace con mucha necesidad, ya que, aunque es cierto que tiene un partido menos, el que afrontará el próximo miércoles (Nuevo Colombino, 15.00 horas) ante el UCAM Murcia, actualmente está clasificado bastante más lejos de la zona alta que de la baja en el grupo IV de la Segunda RFEF.

Arzu se estrenó con un empate en casa sin goles ante el líder Águilas en un duelo en el que ya trató de ir imponiendo su sello tras su llegada al banquillo en detrimento de Pedro Morilla, y este domingo buscará consolidar su idea pero sobre que su equipo sea práctico y sea capaz de doblegar a un rival que viene haciendo últimamente las cosas muy bien.

El Xerez DFC marcha en el puesto de 'play-out' por la permanencia, pero tras la llegada de Diego Caro al puesto de entrenador supliendo a Antonio Fernández no conoce la derrota, sumando tres victorias y dos empates en las cinco últimas jornadas y cogiendo mucha moral para afrontar el duelo ante un Decano que tendrá a muchos aficionados apoyándole desde la grada.

Arzu contará para la cita con siete ausencias bastante importantes, las de los sancionados José Carlos e Iván Romero y los lesionados David Gil, Álex Carrasco, Leo Mascaró, Alejandro Viedma y Sebastién Pineau.

Aquí te iremos contando, minuto a minuto, todo lo que vaya sucediendo en el partido Xerez Deportivo Fútbol Club-Recreativo de Huelva:

Dónde ver por televisión el Xerez DFC-Recre El encuentro podrá seguirse en directo a través de la plataforma de pago en streaming Webdirecto, que emitirá el partido al precio de 5,95 euros, disponible para cualquier dispositivo con conexión a internet.

