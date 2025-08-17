Adrián Fernández lamenta la dureza de las críticas por la nueva camiseta del Recreativo: «Me pone triste no poder hacer nada»

El presidente del Recreativo de Huelva, Adrián Fernández, se ha pronunciado este domingo sobre la polémica surgida tras la presentación de la primera equipación del Decano para la temporada 2025/2026, que fue desvelada ayer y ha generado una fuerte controversia entre la afición.

Tras el pregón del Trofeo Colombino, celebrado en el Ayuntamiento de Huelva, Fernández reconoció que ha vivido con desasosiego la reacción de parte de la hinchada. «He pasado mala noche, he estado leyendo mucho y reflexionando, y lo que me inspira es pena, me pone triste, por un lado por la impotencia de no poder hacer nada, porque esas camisetas estaban ya hechas, y yo lo único que pude hacer fue validar tallas, cantidades, entregas, pero no pudimos hacer nada», explicó.

El dirigente recreativista admitió que «las opiniones son libres» y que «cuando una cosa no gusta, pues no gusta», aunque mostró su malestar por la dureza de algunos comentarios. «Me genera tristeza ver la forma en la que se dicen las cosas, porque por ejemplo instar a que se haga un boicot al club para que nadie la compre, con el daño económico que eso supone, o llamar a un pitado general hoy en la grada, con la presión psicológica negativa que eso genera a los jugadores, o una persona que incluso comparó una catástrofe humana con una camiseta que no gusta, a mí me genera tristeza, porque creo que eso no construye nada».

Fernández subrayó el esfuerzo económico que la entidad viene realizando y se mostró dispuesto a mejorar en el futuro, aunque recordó las dificultades que supone tratar con la firma deportiva de las camisetas de cara a cualquier posible cambio. «Por supuesto entendemos los mensajes, admito todas las críticas y opiniones y por supuesto intentaremos corregir, aunque no sé si se puede. Adidas es un gigante, hay que pedir las cosas con muchísimos meses de antelación. Intentaremos cambiar lo que se pueda, claro».

Presentación en redes sociales

El club había presentado este sábado, mediante un video en sus redes sociales, la nueva camiseta acompañada del mensaje «Recreativistas, esta será nuestra primera equipación para la temporada 2025/2026. Una camiseta que sigue con la esencia de siempre, con sus inconfundibles rayas blanquiazules». Sin embargo, la acogida no fue la esperada y ha abierto un intenso debate en la afición albiazul.