Trofeo Colombino: El Zamora se lleva su primera carabela de plata tras un intercambio de golpes con el Recreativo

Los capitanes del Zamora recoge la carabela de plata del Trofeo Colombino

El Zamora CF conquistó la quincuagésimo sexta edición del Trofeo Colombino de Fútbol y se alzó con su primera carabela de plata. El conjunto castellano-leonés fue el mejor en un triangular en el que empató sin goles con el Cacereño CF y después ganó 3-2 al Recreativo de Huelva, en un igualado duelo. Pese a no llevarse la victoria final, el Decano ofreció una buena imagen, en la línea de lo que viene mostrando en sus partidos de pretemporada, aunque en esta ocasión la exigencia era destacada y brilló más en la faceta ofensiva que la defensiva.

En el primer partido, el Cacereño y el Zamora empataron sin goles tras jugar 45 minutos, en los que las defensas superaron a los ataques. En la tanda de penaltis el equipo extremeño estuvo más acertado y ganó 4-3.

Un momento del duelo entre el Zamora y el Cacereño alberto díaz

El Zamora salió de inicio con Adrián Pereda, Dani Merchán, Athuman, Erik Ruiz, Mario García, Álvaro Romero, Clavería, Loren Burón, Josh Farrel, Jaime Sancho y Sergi López.

El equipo inicial del Cacereño lo integraron Iván Martínez, Adrián Crespo, José Ramón De Diego, Unai Rementería, Iván Fernández, Fernando Pérez, Javier Ajento, Antonio José Marchena, Miguel Berlanga, César Gómez y Emiliano Hernández.

Buena pegada del Recreativo

En el segundo enfrentamiento del trofeo, el Recreativo exhibió una buena pegada y se impuso 2-0 al Cacereño. Se adelantó en el minuto 28 con una gran combinación en el área que finalizó de espuela Antonio Domínguez con calidad y belleza. En el minuto 38 cerró la cuenta Caye Quintana de penalti. Sin embargo, en la tanda de penas máximas, el Cacereño fue el equipo más certero y ganó 3-4.

Momentos del duelo entre el Decano y el Cacereño ALBERTO DÍAZ

El Decano formó con Jero Lario, Leo Mascaró, Bonaque, Arcos, Nestor Senra, Iván Romero, Álex Bernal, Évora, Paolo, Antonio Domínguez, Caye Quintana

En el Cacereño los jugadores iniciales fueron Iván Martínez Adrián Crespo, José Ramón De Diego, Unai Rementería, Iván Fernández, Fernando Pérez, Javier Ajenjo, Antonio José Marchena, Miguel Berlanga, César Gómez y Emiliano Hernández.

Intercambio de golpes

El tercer enfrentamiento se lo llevó el Zamora ante el equipo anfitrión por 3-2. El duelo estuvo muy abierto y fue un intercambio de golpes. Se adelantó el Zamora por medio de Carbonell en el minuto 4 y tres minutos después hizo el empate Mario Da Costa. A los 10 minutos del primer gol, puso por delante a los zamoranos Kike Márquez y no fue hasta el minuto 37 que volvió a igualar la contienda el Recreativo, de nuevo por medio de Da Costa.

Ya con el tiempo cumplido Kike Márquez apareció nuevamente para hacer el definitivo 3-2, que convirtió en ganador a su equipo.

Imágenes del encuentro entre el Recreativo y el Zamora ALBERTO DÍAZ

El Recreativo salió de inicio con Jero Lario, Nestor Senra, Bonaque, Juancho, Álex Bernal, Camará, Paolo Romero, Mena, Viedma, Da Costa y Roni.

En el Zamora los titulares fueron Fermín Sobrón, Luismi Luengo, Merchán Athuman, Mario García, Kike Márquez, Rufo, Carlos Ramos, Carbonell, Monerris y Loren Burón.

El Zamora CF sucede en el palmarés al Córdoba CF, que levantó la carabela de plata el pasado año.