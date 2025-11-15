Recreativo de Huelva - UCAM Murcia en directo: previa, alineaciones, minuto a minuto del partido de Segunda RFEF 2025-2026

El Decano busca una victoria balsámica que calme las aguas con su afición en mitad de las dudas generadas

Pedro Morilla pide a la afición su apoyo incondicional: «El equipo les necesita»

Bajas, dudas y decisiones forzadas: así llega el Recre al partido contra el UCAM

El Recreativo se mide este sábado al UCAM Murcia
El Recreativo se mide este sábado al UCAM Murcia
Héctor Corpa Almazán

Huelva

El Recreativo de Huelva recibe al UCAM Murcia este sábado a partir de las 16.00 horas en el estadio Nuevo Colombino, duelo correspondiente a la undécima jornada en el grupo cuarto de la Segunda RFEF. En este encuentro el Decano tiene una nueva oportunidad para congraciarse con su afición y calmar las aguas, tras varios encuentros con un juego discutibles y dispares resultados. La derrota en el último encuentro ante el Yeclano Deportivo y cómo se produjo exasperó a la hinchada albiazul, que ha mostrado en más de una ocasión su desaprobación a la gestión del equipo de Pedro Morilla.

Todo lo que no sea una victoria con un juego convincente mantendrá abierta la distancia entre el cuerpo técnico y la grada, dos pilares del Recreativo que deberían de tender un puente y solidificarlo para cruzar hacia el ansiado ascenso a Primera RFEF.

Sigue aquí nuestro directo del encuentro:

14:57

Ya hay once del Decano

14:54

La lluvia, protagonista

El partido arranca a las 16.00 horas en un estadio Nuevo Colombino pasado por agua por las intensas lluvias que han caído durante la mañana y que continúan presentes.

14:54

Bienvenida

Bienvenidos a la retransmisión en directo del minuto a minuto del encuentro entre el Recreativo de Huelva y el UCAM Murcia, correspondiente a la undécima jornada en el grupo cuarto de la Segunda RFEF.

