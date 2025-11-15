Recreativo de Huelva - UCAM Murcia en directo: previa, alineaciones, minuto a minuto del partido de Segunda RFEF 2025-2026

El Recreativo de Huelva recibe al UCAM Murcia este sábado a partir de las 16.00 horas en el estadio Nuevo Colombino, duelo correspondiente a la undécima jornada en el grupo cuarto de la Segunda RFEF. En este encuentro el Decano tiene una nueva oportunidad para congraciarse con su afición y calmar las aguas, tras varios encuentros con un juego discutibles y dispares resultados. La derrota en el último encuentro ante el Yeclano Deportivo y cómo se produjo exasperó a la hinchada albiazul, que ha mostrado en más de una ocasión su desaprobación a la gestión del equipo de Pedro Morilla.

Todo lo que no sea una victoria con un juego convincente mantendrá abierta la distancia entre el cuerpo técnico y la grada, dos pilares del Recreativo que deberían de tender un puente y solidificarlo para cruzar hacia el ansiado ascenso a Primera RFEF.

Sigue aquí nuestro directo del encuentro:

14:57 Ya hay once del Decano View this post on Instagram 14:54 La lluvia, protagonista El partido arranca a las 16.00 horas en un estadio Nuevo Colombino pasado por agua por las intensas lluvias que han caído durante la mañana y que continúan presentes. 14:54 Bienvenida Bienvenidos a la retransmisión en directo del minuto a minuto del encuentro entre el Recreativo de Huelva y el UCAM Murcia, correspondiente a la undécima jornada en el grupo cuarto de la Segunda RFEF.

Ver narración completa

