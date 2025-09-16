Muere uno de los jugadores del Recreativo que estuvo en la inauguración del viejo Colombino

El recreativismo está de luto este martes tras conocerse la noticia del fallecimiento de un futbolista que vistió la camiseta del Decano en los años 50 y que además había nacido en Huelva.

Se trata de José Jiménez Madrid, conocido futbolísticamente como 'Pilli' y que fue uno de los jugadores que estuvo en la plantilla del Recreativo de Huelva en la temporada 1957/58, que fue en la que tuvo lugar la inauguración del viejo estadio Colombino en la Isla Chica.

Esa campaña 'Pilli' disputó 19 encuentros ligueros, todos ellos en Segunda División, marcando cuatro goles, todos ellos en casa, en las victorias por 3-1 frente al Hércules, 2-1 ante el Levante y 4-1 contra el Cádiz, y en el empate (1-1) con el Extremadura.

En dicho ejercicio el Decano acabó descendiendo de categoría y contó con hasta tres entrenadores. Juan Ruiz dirigió al club onubense en las primeras 14 jornadas, después Aurelio Navarro estuvo en una en el banquillo albiazul y José Valera en las 19 siguientes.

'Pilli' jugó 1.710 minutos esa campaña en el Recre y en la siguiente volvió a jugar en la categoría de plata, en este caso defendiendo los colores del Rayo Vallecano. Con el cuadro madrileño jugó 1.170 minutos repartidos en 13 partidos, todos como titular, marcando un tanto en la goleada por 4-0 contra el Real Unión de Irún.

A por los 13.000 abonados

De otro lado, el Decano informó este martes por la noche de que ya cuenta con 12.907 socios para esta temporada. "Por petición de nuestra afición, la campaña de abonados se amplía y continuará abierta hasta el 30 de septiembre", destacó el club albiazul en sus redes sociales.

El conjunto onubense, que está batiendo récords en la Segunda RFEF, se ha marcado como objetivo superar la cifra de 13.000 socios.

El recreativismo vuelve a demostrar su grandeza 🤩



Al cierre de la campaña de abonados ya somos 𝟭𝟮.𝟵𝟬𝟳 corazones latiendo por el Decano 🙌🏼



Por petición de nuestra afición, la campaña de abonados se amplía y continuará abierta desde mañana hasta el 𝟯𝟬 𝗱𝗲… pic.twitter.com/5SpeaVC6zR — RC Recreativo de Huelva (@recreoficial) September 15, 2025

Ya en el choque del pasado fin de semana, el primero de esta temporada en el Nuevo Colombino, hubo alrededor de 12.000 espectadores en la grada en el partido contra el Puente Genil, saldado con derrota albiazul por 1-2.

El nuevo consejo de administración albiazul quiere seguir acercándose a la afición con múltiples actividades previstas para los próximos meses tanto en la capital como en la provincia onubense y por ahora los seguidores del Recre están respondiendo y no le han dado la espalda a su equipo pese al doloroso descenso sufrido el pasado curso.