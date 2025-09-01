El Recreativo pide «paciencia» ante el retraso de los carnés: «No se va a dejar fuera a ningún abonado»

La masa albiazul crece por días pero también la preocupación en muchos aficionados que renovaron su carné hace tiempo y aún no tienen físicamente el documento que le acredita para acceder al Nuevo Colombino. Este domingo el club albiazul debuta fuera pero el día 15 jugará en su estadio y el club asegura que todo estará resuelto.

«No se va a dejar fuera a ningún abonado. No hay opción. Buscaremos una solución», dijo tajante el presidente, Adrián Fernández, tanto en referencia a los abonados del club como a quienes saquen el carnet de cantera. «Va a salir. Igual que estaba el año pasado y algo sumará. Desgraciadamente con eso no vamos a cubrir el filial. Gente que quiera ver todos los partidos de cantera va a poder disfrutar de ella», indicó.

De la llega de los carnés, indicó que «depende de las empresas de correo, que las tienen que entregar. Hay muchos errores de entrega y la gente está de vacaciones». No obstante, confío en que esté todo para el primer partido de liga como local. «Tenemos varias empresas que reparten y llegamos donde llegamos», indicó. Sobre el carnet digital, explicó que «hemos cambiado de plataforma. Es una mejora y esta empresa es una líder mundial y vamos a tener todos los avances en breve. Pido un poco de paciencia».

14.000 abonados

Con respecto a si la masa recreativista puede alcanzar los 14.000 abonados, el presidente afirmó que «espero en breve que se alcancen los 13.000. De aquí al miércoles deberíamos estar. Los 14.000 es factible. No estamos a tanto».

En cuanto a si se están alcanzando acuerdos para cerrar precios para las entradas de los aficionados en los partidos fuera de casa, Fernández confirmó esta situación. «Estoy contactando con todos los clubes para intentar cerrarlo. Somos el club más grande y creen que vamos a ir decenas de miles. Me gustaría cerrar para dar uniformidad de precios asequibles, lo mismo que cuando vienen. Tenemos uno, el Xerez yestamos en contacto con todos los demás».

Sobre la televisión, aseveró Fernández aue hay un acuerdo y que «lo vamos a anunciar en un par de días». Detalló que este acuerdo es con «una plataforma para nuestro grupo. Es una plataforma privada de las que ya se conocen.Sigo trabajando en una cosa más revolucionaria y puede que se pase. Va a ser un revulsivo para la afición y va a gustar mucho».