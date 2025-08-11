Nardy Lafuente será el pregonero del Trofeo Colombino de este 2025

El Recreativo de Huelva ha dado a conocer que el periodista onubense Nardy Lafuente será el pregonero de esta edición del Trofeo Colombino. Lafuente fue jefe de prensa del club durante veintiún años, «dejando una huella imborrable en el Decano tanto personal como profesionalmente», han señalado desde el Recre.

«Una persona que, como ha hecho desde el primer día, seguirá llevando al Recreativo de Huelva por bandera, por lo que nos regalará un pregón emocionante, y sobre todo, recreativista», concluye el club.

El pregón tendrá lugar este mismo domingo a las 12.00 horas en el Ayuntamiento de Huelva.

Triangular este domingo

El Trofeo Colombino de este 2025 lleva en formato de triangular a disputar por el Recreativo de Huelva, el Zamora CF y el CP Cacereño.

El clásico torneo se disputará este domingo 17 de agosto en el estadio Nuevo Colombino, donde el Recre, equipo esta temporada de Segunda RFEF tras su descenso, se enfrentará a dos clubes que militarán en la campaña 2025-06 en la Primera RFEF.

La última vez que el Trofeo Colombino se disputó en este formato fue en la edición número 52 en el año 2016.