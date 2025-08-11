Nardy Lafuente será el pregonero del Trofeo Colombino de este 2025

El club valora la «huella imborrable» que ha dejado en el club el que fuese su jefe de prensa durante dos décadas

El Trofeo Colombino volverá a ser un triangular una década después

El Recreativo de Huelva levanta el Trofeo de la Bella

Nardy Lafuente pregonará este año el Trofeo Colombino
Nardy Lafuente pregonará este año el Trofeo Colombino recreativo de huelva

Huelva24

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Recreativo de Huelva ha dado a conocer que el periodista onubense Nardy Lafuente será el pregonero de esta edición del Trofeo Colombino. Lafuente fue jefe de prensa del club durante veintiún años, «dejando una huella imborrable en el Decano tanto personal como profesionalmente», han señalado desde el Recre.

«Una persona que, como ha hecho desde el primer día, seguirá llevando al Recreativo de Huelva por bandera, por lo que nos regalará un pregón emocionante, y sobre todo, recreativista», concluye el club.

El pregón tendrá lugar este mismo domingo a las 12.00 horas en el Ayuntamiento de Huelva.

Triangular este domingo

El Trofeo Colombino de este 2025 lleva en formato de triangular a disputar por el Recreativo de Huelva, el Zamora CF y el CP Cacereño.

El clásico torneo se disputará este domingo 17 de agosto en el estadio Nuevo Colombino, donde el Recre, equipo esta temporada de Segunda RFEF tras su descenso, se enfrentará a dos clubes que militarán en la campaña 2025-06 en la Primera RFEF.

La última vez que el Trofeo Colombino se disputó en este formato fue en la edición número 52 en el año 2016.

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO HUELVA24.COM
Volver a arriba
Huelva24
Descarga la app