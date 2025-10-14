Un Xerez que tratará de bailar al ritmo de Charaf

El Recreativo de Huelva recibirá el domingo (Nuevo Colombino, 12.00 horas) al Xerez Club Deportivo en un duelo entre dos históricos de la categoría que siempre suele tener mucho morbo y que también contará con más vigilancia policial de la cuenta. De hecho, el choque es posible que sea declarado de Alto Riesgo por la Comisión de Antiviolencia porque en más de una ocasión ha habido problemas entre los aficionados de ambos equipos. Sin ir más lejos en el último antecedente hace cuatro años, en noviembre de 2021, hubo algunos problemas a la salida del estadio que afortunadamente no fueron a mayores.

El Xerez CD subió en el año 2001 a Segunda División y la siguiente temporada se quedó a punto de ascender a Primera, pero cayó en la penúltima jornada ante el Decano por 2-1, con el doblete de Fernando Soriano, y se quedó sin un premio que logró en el ejercicio 2008/09. Un año más tarde regresó a la categoría de plata y en 2012 empezó su caída a los infiernos que todavía no ha tenido su fin. Así, descendió dos campañas de manera seguida y ahora mismo milita en la cuarta división del fútbol nacional. La última vez que se midió al cuadro onubense fue en la temporada 2021/22 y en Huelva el Recre se impuso por 3-1 a un equipo que ya evidenciaba problemas económicos y que se quedó sin subir, yéndose precisamente por ejemplo en el mercado invernal al Decano algunos de sus futbolistas como Juanito, Rubén Jurado o Cancelo.

En la campaña 2023/24 el Xerez CD subió a la Segunda RFEF y en el pasado curso quedó séptimo en la tabla y a tres puntos de la zona de 'play-off' con Checa, actual entrenador de la Deportiva Minera, como técnico. Su actual entrenador es Diego Galiano, que llegó el pasado verano procedente del Antoniano también de esta misma categoría. Por ahora los gaditanos marchan en la zona templada de la clasificación, décimos y a tres puntos tanto de la zona de peligro como de la de privilegio. Su balance es muy equilibrado con dos triunfos, dos empates y dos derrotas y sus partidos se caracterizan por tener muy pocos goles, ya que ha marcado cinco y únicamente ha recibido cuatro en seis jornadas de la competición liguera (únicamente La Unión Atlético, con tres, ha encajado menos hasta la fecha).

En las filas azulinas está el exdelantero del San Roque de Lepe Nané o el centrocampista Zelu, que la pasada campaña fracasó a nivel individual y colectivo con el Decano pese a que llegaba con un gran cartel. Y uno de los fijos está siendo el hispano-marroquí de 26 años el mediocentro organizador Charaf Taoualy, que nació en Los Palacios y que quiere demostrar que todavía le queda mucho fútbol por delante y que es un jugador de categoría superior. Si está centrado, lógicamente tiene calidad de sobra y es uno de los mejores en su puesto de la Segunda RFEF, y lo que le falta en ocasiones es no ser tan intermitente.

Charaf se formó en los escalafones inferiores del Sevilla y con 19 años de edad, en la campaña 2018/19, se marchó al filial del Valladolid. Allí jugó poco y en el mercado invernal el que era director deportivo del Recre, Óscar Carazo, lo reclutó para el Decano, aunque a las órdenes de José María Salmerón, y con un equipo muy hecho y que acabó líder del grupo IV de Segunda B, únicamente fue convocado en cinco encuentros y ni siquiera llegó a debutar como albiazul en competición oficial.

Charaf salió en el verano de 2019 al Palencia y en el de 2020 al Jaén, y en ambos conjuntos rindió a buen nivel en Tercera División, anotando seis goles en cada temporada. De allí marchó al San Roque, dando un saltito hasta la Segunda RFEF y brillando bastante en sus dos años en Lepe, con 34 y 30 encuentros, respectivamente, con Antonio Fernández y Juan Manuel Pavón como entrenadores.

Los aurinegros casi eliminan al Getafe en la Copa del Rey y el club madrileño debió quedar prendado de sus condiciones porque lo firmó para su filial en el verano de 2023. Pero allí no jugó más que dos partidos en Segunda RFEF, por lo que en el mercado invernal bajó de categoría al Xerez CD, siendo pieza clave en el ascenso con sus tres goles en 11 partidos en la segunda vuelta liguera.

Regularidad

La pasada temporada Charaf tuvo bastante regularidad, disputando 30 de las 34 jornadas del campeonato, mientras que en la presente ya ha jugado en cinco de las seis que se llevan, en cuatro de ellas como titular.

Este domingo tratará de reivindicarse y de hacer un buen papel en el Colombino en un duelo en el que se vivirá un gran ambiente en la grada ya que muchos aficionados llegarán desde tierras jerezanas hasta Huelva.