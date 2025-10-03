Ya hay horario del Recreativo-Xerez CD, uno de los partidos más esperados de la temporada

El Recreativo de Huelva ha conocido esta mañana el horario de su partido de la séptima jornada liguera en el grupo IV de la Segunda RFEF, que le enfrentará al Xerez Club Deportivo en el Nuevo Colombino.

El choque se disputará el próximo domingo día 19 de octubre a partir de las 12.00 horas y se espera un gran ambiente en la grada en uno de los choques más esperados de la temporada para la afición albiazul por la entidad del rival, que también llegará con varios seguidores que se desplazarán a la capital onubense desde tierras jerezanas.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras en el estadio del Decano fue en la campaña 2021/22, con triunfo local por 3-1. El equipo albiazul estaba dirigido por Alberto Gallego y esa temporada logró el ascenso a la Segunda RFEF.

En lo que va de competición el Recre acumula siete puntos de 12 posibles en la tabla y el Xerez CD únicamente cuatro merced a una sola victoria, un empate y dos derrotas, por lo que marcha en la zona media-baja.