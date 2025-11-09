Yeclano - Recreativo de Huelva en directo: minuto a minuto, resultado y alineaciones del partido de Primera RFEF 2025-2026

El Recreativo de Huelva arranca el 'Tourmalet' de su calendario en el grupo IV de la Segunda RFEF enfrentándose de manera consecutiva al Yeclano, UCAM Murcia, Real Jaén y Águilas. En este tramo se va a comprobar ya de verdad la dimensión de un equipo que está dando hasta el momento una de cal y otra de arena y que, pese a todas las críticas y las dudas en su juego, marcha en la zona alta de la clasificación y muy cerca del líder.

Esta tarde (La Constitución, 17.00 horas) tendrá enfrente a un hueso bastante duro de roer, el Yeclano de Iván Martínez, que tiene tres puntos menos en la tabla que el Decano y que sobre todo se está caracterizando por ser tremendamente fuerte en su estadio de reducidas dimensiones. Allí tiene un positivo balance de tres victorias por la mínima y un empate y no ha encajado todavía ningún gol en contra.

Pedro Morilla, el entrenador del conjunto albiazul, recupera para la cita al lesionado Jero Lario, que se disputará la titularidad en la portería con David Gil, y al lateral derecho Néstor Senra. Además, cuenta con las ausencias por lesión de tres defensas, Álex Carrasco, Dani Romero y Leo Mascaró.

Y por decisión técnica dejó fuera de la lista para viajar a tierras murcianas al centrocampista Malam Camará y a los jugadores del Atlético Onubense Juan Almeida, Pablo Évora, Manu Fernández y Sergi Montalbán.

Aquí te iremos contando, minuto a minuto, todo lo que vaya sucediendo en el Yeclano Deportivo-Recreativo de Huelva:

15:10 Altas y bajas en la convocatoria Pedro Morilla recupera efectivos importantes como Néstor Senra, tras cumplir sanción, y Jero Lario, ya repuesto de su lesión. Las únicas bajas son las ya conocidas de Álex Carrasco, Leo Mascaró y Dani Romero, los tres defensas. Se quedan fuera por decisión técnica Malam Camará, además de los canteranos Manu Fernández, Sergi Montalbán, Pablo Évora y Juan Almeida, que jugarán con el filial. 15:09 Dónde ver por televisión el Yeclano-Recre Aquí te explicamos la plataforma y el precio que hay que pagar por ver en directo el Yeclano Deportivo-Recreativo de Huelva que arrancará a las 17.00 horas.

