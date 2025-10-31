Muere el exfutbolista del Recreativo de Huelva Fernando Aramburu

Luto en el Recreativo de Huelva con la noticia de la muerte en Santurce, su localidad natal, de Fernando Aramburu Escobar, que hace algo menos de dos meses, el día 6 de septiembre, cumplió 76 años.

Aramburu, que alternó en su carrera deportiva la demarcación de defensa central con la de delantero, comenzó jugando en clubes como el Ferrol y el Jaén antes de enrolarse en el Real Betis. Allí estuvo dos temporadas, la 1972/73 saldada con un descenso a Segunda División y la 1973/74 con el regreso de nuevo a la máxima categoría nacional.

Tras dos campañas en el Alavés, firmó por el Decano en el ejercicio 1976/77, en el que el conjunto albiazul estaba en Segunda División con Eusebio Ríos como entrenador. Fue la campaña anterior a la del ascenso a la élite y en aquella plantilla onubense había futbolistas como Víctor Espárrago, Isabelo Ramírez, Lapi, Gerolami o Sivianes, entre otros.

El Recre finalizó en la novena plaza clasificatoria y Aramburu disputó un total de 17 encuentros con la elástica albiazul, nueve de ellos como titular. En ese momento tenía 27 años de edad y de ahí pasó al Ceuta en Segunda B.

Con el equipo caballa firmó unos grandes números en sus tres primeras campañas, marcando 17, 22 y 13 goles, respectivamente. En la 1979/80 logró subir a Segunda División pero en la siguiente descendió de nuevo a Segunda B con el cuadro caballa, y ya después su último club fue el Sestao en la temporada 1981/82.

Homenaje del Real Betis

Hace tres años el Real Betis Balompié le tributó un sentido homenaje de recuerdo y agradecimiento. Así, una representación del club verdiblanco, integrada por Rafael Gordillo, director de Relaciones Institucionales, a quien acompañaban los consejeros José María Pagola y Rafael Muela y el responsable del Área de Historia, Manolo Rodríguez, mantuvo un emotivo encuentro con los familiares de su ex jugador Aramburu, su hermana y primo, haciéndole entrega de una placa conmemorativa, así como de una camiseta verdiblanca con el nombre del homenajeado y el número 73, que son los años que tenía en ese momento.

«A Fernando Aramburu no fue posible visitarlo, ya que en la actualidad, se halla atendido en una residencia de la localidad vizcaína de Santurce, muy alejado de lo cotidiano y, sobre todo, de los recuerdos de toda una vida. Sus familiares le hicieron entrega al día siguiente de los presentes ofrecidos por el Real Betis Balompié y con ellos posó, para satisfacción de todos, tal como puede verse en la fotografía que acompaña esta reseña», señalaba la entidad heliopolitana en su página web oficial.