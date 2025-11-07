Un exjugador del Recreativo sancionado con cuatro partidos por llamar «subnormal» a un asistente

Corría el minuto 88 del encuentro del pasado fin de semana entre el Almería B y La Unión Atlético y el conjunto murciano se imponía con total solvencia por 0-3, volviendo a la zona alta y enderezando el rumbo tras sus dos anteriores derrotas consecutivas por la mínima ante la Deportiva Minera y el Recreativo de Huelva.

Y pese a la placidez del encuentro y del resultado, el delantero centro del conjunto murciano, Francis Ferrón, que ya se encontraba en el banquillo, insultó a uno de los asistentes del joven colegiado alicantino de 29 años Juan José Lidón Rocamora, por lo que fue expulsado con una tarjeta roja directa.

En el acta arbitral, el colegiado expuso que le mostró la cartulina "por protestar a viva voz desde el área técnica dirigiéndose al asistente en los siguientes términos: '¿de dónde te has escapado, subnormal'?

Francis Ferrón en su etapa como futbolista del Marbella en Segunda B facebook

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no ha tenido piedad con Francis Ferrón, que ha sido castigado con cuatro partidos de sanción, lo que supondrá una baja significativa para el equipo que adiestra José Miguel Campos de cara a las próximas jornadas ligueras.

Amplia trayectoria

Ya con 36 años de edad, el delantero gaditano atesora una amplia experiencia en multitud de equipos a lo largo de su carrera deportiva, principalmente de Segunda B y Primera RFEF.

Así, entre otras camisetas ha vestido las del Decano, con el que debutó en Segunda División con Sergi Barjuan como técnico en la temporada 2012/13, Sant Andreu, La Hoya Lorca, Alcoyano, Linares, Balompédica Linense, Marbella, Badajoz, San Fernando, Águilas, Deportiva Minera y La Unión Atlético, equipo en el que cumple su segunda campaña consecutiva y con el que ya suma dos goles en el presente curso.