La nueva tienda que abrirá sus puertas en el centro de Huelva

Hasta ahora era un misterio la marca que ocuparía el céntrico local que ha dejado Orange en la calle Palacio. Pero ya se le ha puesto nombre

El centro de Huelva tendrá próximamente una nueva tienda que, además, se estrena a nivel provincial. Se trata de Miramira, una marca de de joya y bisutería que recala por primera vez en territorio onubense, sumando una firma que ya cuenta con amplia presencia nacional y tambien internacional.

Miramira, especializada en joyas de acero inoxidable bañado en oro de 14 quilates, llega al mismo centro de la capital onubense, ya ya prepara su apertura en la calle Palacio, en el local en el que hasta ahora había una tienda de Orange.

Ojalá le vaya bien y permanezca allí mucho tiempo: será signo de que las calles del centro de la ciudad siguen vivas como motor comercial, tras demasiados años de cierres y abandonos forzadas.