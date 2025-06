El runrún: Deportes acuáticos para todos

Quienes hayan estado tentados alguna vez de comprar una tabla de paddle surf o un kayak y hayan decidido no hacerlo porque no sale a cuenta sabiendo que los días de vacaciones en los que se puede disfrutar de estos deportes acuáticos son contados, ya no tienen excusa. Al menos, si se acogen al servicio de alquiler que Decathlon ofrece a sus clientes y que por primera vez llega a Huelva.

La cadena deportiva ha ampliado este verano su servicio de alquiler de material para deportes acuáticos a 72 tiendas situadas en puntos estratégicos de la costa española, todas a menos de 30 minutos de la playa. En Andalucía, el servicio está disponible en 13 establecimientos repartidos por las provincias de Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Málaga.

La mecánica es sencilla: se reserva el material a través de la web rental.decathlon.com/es/es, se recoge en tienda y listo. Como novedad este año, los usuarios pueden alquilar kayaks para dos y tres personas y tablas de paddle surf no solo por días puntuales, sino también por una o dos semanas completas.

Los precios arrancan desde 35 euros un día para el pack de paddle surf o 75 euros una semana completa. En el caso de los kayaks de dos o tres plazas, el coste es de 40 euros diarios o 75 euros semanales. El servicio está disponible desde el 1 de junio hasta el final de la temporada estival.

Cada producto pasa por un riguroso control de limpieza, reacondicionamiento y verificación a cargo de personal especializado tras cada uso, lo que garantiza la seguridad y calidad del material.

Para una provincia como Huelva, con más de 120 kilómetros de costa y espacios naturales como Doñana o las marismas del Odiel, contar con este servicio supone una oportunidad para que tanto residentes como visitantes puedan disfrutar de sus aguas sin necesidad de realizar una inversión importante en equipamiento. Los ríos Tinto y Odiel, las playas de Mazagón o Punta Umbría, y los parajes naturales de la costa onubense se convierten así en escenarios más accesibles para la práctica de estos deportes acuáticos.

La iniciativa forma parte de la estrategia de Decathlon de alargar la vida útil de los productos y ofrecer alternativas más flexibles para la práctica deportiva, respondiendo a quienes buscan unas vacaciones activas sin las complicaciones de transportar o almacenar material deportivo voluminoso.