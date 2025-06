El runrún: Una medalla para Juan

Las redes sociales onubenses han puesto en marcha una campaña que muchos consideran de justicia: pedir la medalla de Huelva para Juan Antonio Pérez, más conocido como 'Juan el de los Cuartelillos'. Y es que si hay alguien que encarna el espíritu choquero en estado puro, ese es él.

Juan en la puerta de su bar bernardo romero

La iniciativa surgió del perfil de Facebook 'LaLú Huelva' y ha conseguido el apoyo de gente como Lorena Ternero, Reyes Abad o Rocío Galán, entre otros. Todos coinciden en lo mismo: «Juan es Huelva, y sin él, nuestra tierra no sería igual». Y no les falta razón, porque Juan ha convertido su establecimiento en algo más que un bar, en un templo de la cultura popular onubense. Durante décadas ha sido testigo y protagonista de la vida de la ciudad, alimentando no solo estómagos sino también el sentimiento de pertenencia de generaciones enteras.

Los promotores de la campaña ven claro que Juan merece el reconocimiento en varias categorías: promoción de Huelva, trabajo, tradición, participación ciudadana y cultura. Porque efectivamente, ha sido embajador de la ciudad sin nombramiento oficial, guardián de las costumbres locales y alguien que ha sabido convertir lo cotidiano en algo especial. Y es que hay personas que se convierten en instituciones sin pretenderlo. Juan el de los Cuartelillos es una de ellas. Su candidatura no es solo un reconocimiento a una trayectoria, sino un homenaje a esa Huelva auténtica que él representa mejor que nadie. La pelota está ahora en el tejado de las instituciones. Los onubenses ya han hablado.