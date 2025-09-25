El runrún: Otra puñalada para Burro Canaglia

El grupo empresarial sevillano que impulsó la expansión de los restaurantes de comida italiana Burro Canaglia ha entrado oficialmente en liquidación y la marca de la cadena, junto a los derechos para su explotación comercial y de franquicia, ha salido a subasta pública, como avanzaba este jueves ABC Sevilla.

La subasta, que permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre, permite pujar sin precio mínimo, aunque la marca ha sido tasada en 40.000 euros. Por ahora no se ha registrado ninguna oferta. Burro Canaglia nació en el año 2017 en Sevilla y llegó a tener más de 20 establecimientos repartidos por toda España.

Uno de dichos locales fue abierto en el centro de Huelva, concretamente en la calle Rico, en la Navidad de 2021, pero apenas un año y medio después cerró sus puertas y actualmente en dicho espacio está ubicado curiosamente otro establecimiento especializado en comida italiana como es La Tagliatella.

Incendio mortal en Madrid

A Burro Canaglia le perjudicó gravemente el incendio que sufrió uno de sus restaurantes en abril del año 2023, en el que murieron varias personas. Al hilo del mismo, por ejemplo Facua le ordenó al Ayuntamiento de Huelva una inspección urgente del local de dicha franquicia en la capital onubense para ver los materiales con los que estaban hechas sus plantas artificiales del techo.

Facua le remitió un escrito a los alcaldes de Sevilla, Bilbao, Cuenca, Fuengirola (Málaga), Huelva, Santander, Alicante y los municipios alicantinos de Campello y San Vicente del Raspeig, después del incendio que se produjo el 21 de abril de 2023 en el establecimiento de Madrid que provocó dos víctimas mortales y una docena de heridos

El interior del establecimiento que tenía Burro Canaglia en la capital onubense h24

El caso es que sólo unos días después de que ocurriera el trágico suceso de Madrid cerraron sus puertas varios locales de la marca en toda España y uno de ellos fue el de Huelva. Ahora Burro Canaglia ha entrado en liquidación en lo que supone un nuevo varapalo para sus propietarios.