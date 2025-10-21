El Consejo de Hermandades de Huelva presenta su felicitación navideña dos meses antes de la Nochebuena

La pintura la ha realizado el artista onubense Alonso Sánchez por octavo año consecutivo

La rociera y hermana de La Borriquita María del Valle Mesa, pregonera de la Semana Santa de Huelva 2026

Un momento de la presentación del christmas navideño
Un momento de la presentación del christmas navideño s. b.
Sergio Borrero

Sergio Borrero

Huelva

Cuando aun queda algo más de dos meses para la Navidad, el Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva aprovechó el acto de nombramientos del pregonero, cartelista e imagen del Vía Crucis de la próxima Semana Santa para presentar la obra con la que felicitará la próxima Navidad. Una pintura que como en años anteriores ha sido realizada por el artista onubense Alonso Sánchez Martín.

La presentación del 'christmas' del consejo es ya habitual en estas fechas. Sin embargo este año, a raíz de la prematura instalación del alumbrado navideño por las calles de la ciudad y el debate generado en torno a ello, provocó algún que otro comentario ocurrente durante el acto. Como dijo durante el desarrollo de la presentación el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina, «si ya tenemos el árbol y tenemos la felicitación, pues Feliz Navidad».

La pintura que ilustrara la postal navideña del Consejo de Hermandades de este año 2025 la protagoniza la Virgen de los Ángeles, titular de la Hermandad de la Borriquita, sosteniendo en esta ocasión con su mano al Niño Jesús. Alonso Sánchez, hermano de la citada cofradía del Domingo de Ramos, ha querido hacer una reinterpretación de su primera obra realizada para este cometido en el año 2018.

La pintura está realizada en técnica mixta sobre papel A3, presentándose la escena principal en color sobre un estampado adamascado en tonos azules. De fondo aparecen realizadas en carboncillo estampas antiguas de la ciudad de Huelva, pudiéndose apreciar las iglesias de San Pedro, la Concepción, la Merced o el Santuario de la Cinta.

