El tiempo para el Miércoles Santo en Huelva: las hermandades siguen atadas a los partes

Continúa el anticiclón al sur de las Azores, en una latitud muy baja para esta época del año, lo cual ha propiciado no solo que se cuele una masa de aire frío polar, aprovechando una vaguada tremenda de la Corriente de Chorro (1), sino que la inestabilidad alcance a este sur peninsular, con lo cual y aunque la previsión es de muy leves precipitaciones, si es que llega a precipitar, estas podrían aparecer en cualquier momento de la tarde. En cuanto a los vientos, sin problema alguno, del suroeste y flojos que aumentarán a lo largo de la tarde hasta moderados, pero sin rachas de entidad.

Desde el mediodía y hasta entrada la noche, tal como ocurría ayer, podrá caer alguna muy débil llovizna en la capital onubense. En términos de Semana Santa capitalina esto se traduce en que aquellas hermandades que tengan programada su salida mañana miércoles van a tener, a lo largo de todo su itinerario, la incertidumbre de que podría caer una mínima cantidad de agua, pero suficiente como para que se puedan plantear la salida.

En más de una ocasión hemos comentado que la previsión de que una nube deje caer su humedad en uno u otro lugar, o a una hora determinada, ni las tecnologías más avanzadas, capaces de medir hasta la cantidad de agua que podrían descargar, pueden saber cuál es el momento exacto o el lugar preciso donde se va a producir esa lluvia. Igual está cayendo agua en Aljaraque y en el Polvorín luce un sol de aquí te espero. O al revés. En resumidas cuentas, desde las tres de la tarde hasta al menos las nueve de la noche, alguna nubosidad cruzará la ciudad. Nada de tormentas fuertes ni de aguaceros, solo la posibilidad de alguna leve llovizna que podría caer incluso con el sol fuera.

Los responsables de las hermandades que hacen estación de penitencia este miércoles lo tendrán complicado. Sólo quedará mirar al cielo, o no salir. No hay más. En principio no lloverá en la capital, o en todo caso lo hará, pero muy ligeramente (2).

Miércoles Santo en la provincia

Sierra. Nublado todo el día y por la tarde sol, pero con nubes que serán las que podrían dejar caer algo de lluvia, poca en todo caso, hasta muy entrada ya la tarde. Vientos flojos y sin rachas de importancia.

Andévalo. El frente tan debilitado que recorre la provincia de oeste a este, ligado a una borrasca atlántica, trae humedad suficiente como para fastidiar la tarde de este Miércoles Santo, con lo cual habrá que estar atentos al cielo, pero en principio no serán lluvias consistentes, hasta el punto de que puede estar el sol fuera y caer algunas gotas. En cuanto a los vientos, flojos.

Campiña– Condado. Podrían caer algunas gotas por la tarde, como en el litoral o en el Andévalo, con el sol fuera y siempre débiles o insignificantes. Los vientos, tal como ocurrirá con la posibilidad de lluvia, de moderados a flojos en el transcurso de la tarde.

Litoral. A mediodía llega el frente frío al litoral occidental, y a eso de las ocho de la tarde habrá terminado de pasar por la costa este. En todo caso llega muy debilitado, prácticamente la cola del que va a dejar lluvias abundantes en casi toda España. Aquí en el sur, desde luego es que se vive muy bien. Cuatro gotas como mucho y vientos de moderados a flojos a lo largo del día.

(1) En realidad, una cosa y otra están relacionadas, pero la Corriente de Chorro, en todo caso, es la que manda. Y donde hay patrón no manda marinero, luego el anticiclón a quedarse bajito y calladito. Es lo que hay.

(2) Algunas agencias, pocas en realidad, continúan ofreciendo datos porcentuales. Es decir, que anuncian que hay un 50% posibilidades de que llueva y si llueve aciertan, y si no llueve también. Algo parecido es si establecen que hay un 20% de que llueva, pues si llueve ya lo decían, pero si no llueve también lo decían.

A veces tiene uno la tentación de hacer eso y no tener que andar toda la tarde estudiando lo que va a ocurrir, sobre todo en tiempos como estos, en los que la incertidumbre es la tónica general.