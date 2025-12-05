Esta es la alumna de Secundaria más destacada de la provincia de Huelva

El jurado del Premio Antonia Arrobas, en su cuarta edición, ha resuelto otorgar el galardón a la alumna de Secundaria más destacada de la provincia de Huelva a Estefanía Suárez Soto, del IES La Rábida de Huelva capital, seleccionada entre todas las candidatas presentadas a través de sus respectivos centros educativos.

El jurado del Premio Antonia Arrobas, integrado por representantes del AMPA Antonia Arrobas y profesoras del IES La Rábida, ha valorado tanto los expedientes académicos de las alumnas como su participación en actividades extraescolares y su compromiso con el entorno.

Tras este análisis, el tribunal decidió conceder el premio a Estefanía Suárez Soto, que en el curso 2024-2025 finalizó sus estudios de Bachillerato en el IES La Rábida con matrícula de honor. Además de sus calificaciones sobresalientes, el jurado ha destacado su implicación social y cultural con la comunidad y su capacidad de superación ante las dificultades.

Este galardón tiene como finalidad reconocer a aquellas alumnas que han brillado por sus resultados académicos en la Educación Secundaria Obligatoria o el Bachillerato, y que, al mismo tiempo, muestran un firme compromiso social, medioambiental o cultural, siempre con una clara perspectiva de género. En la presente edición, se ha duplicado el número de centros participantes respecto a convocatorias anteriores, lo que confirma la creciente consolidación del premio en la provincia.

Dotación económica

El premio, convocado por el AMPA Antonia Arrobas del IES La Rábida y patrocinado por el Puerto de Huelva, está dotado con 1.000 euros y un diploma acreditativo. Lleva el nombre de Antonia Arrobas, la primera mujer que accedió a la enseñanza secundaria en España, cuyos exámenes oficiales realizó en el Instituto La Rábida en 1871. De este modo, el centro onubense mantiene vivo el recuerdo de su figura y de su paso por las aulas con iniciativas que ponen en valor el papel de las mujeres en la educación.

Desde la comunidad educativa del IES La Rábida quieren felicitar muy especialmente a Estefanía Suárez Soto, pero también al conjunto de alumnas presentadas a la convocatoria de 2025, todas ellas con expedientes académicos excelentes y con un currículo enriquecido por actividades al servicio de la sociedad y de su propio crecimiento personal, algo especialmente admirable en personas tan jóvenes.

Asimismo, el AMPA Antonia Arrobas y el IES La Rábida reafirman su compromiso con la continuidad del premio en los próximos años y anuncian que al finalizar el presente curso se hará pública la convocatoria correspondiente a 2026, en la que se espera contar con la participación de todos los centros de Secundaria de la provincia.

El acto de entrega del Premio Antonia Arrobas 2025 a Estefanía Suárez Soto tendrá lugar en el Salón de Actos del IES La Rábida el próximo jueves, 11 de diciembre, a las 10.30 horas.