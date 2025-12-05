Esta es la alumna de Secundaria más destacada de la provincia de Huelva
El jurado del Antonia Arrobas premia a Estefanía Suárez, del IES La Rábida, en su cuarta edición
Una alumna de las Esclavas recibe el premio Antonia Arribas como mejor estudiante femenina de la provincia
El premio Arrobas 2022 recae en la alumna del IES La Rábida Laura García
El jurado del Premio Antonia Arrobas, en su cuarta edición, ha resuelto otorgar el galardón a la alumna de Secundaria más destacada de la provincia de Huelva a Estefanía Suárez Soto, del IES La Rábida de Huelva capital, seleccionada entre todas las candidatas presentadas a través de sus respectivos centros educativos.
El jurado del Premio Antonia Arrobas, integrado por representantes del AMPA Antonia Arrobas y profesoras del IES La Rábida, ha valorado tanto los expedientes académicos de las alumnas como su participación en actividades extraescolares y su compromiso con el entorno.
Tras este análisis, el tribunal decidió conceder el premio a Estefanía Suárez Soto, que en el curso 2024-2025 finalizó sus estudios de Bachillerato en el IES La Rábida con matrícula de honor. Además de sus calificaciones sobresalientes, el jurado ha destacado su implicación social y cultural con la comunidad y su capacidad de superación ante las dificultades.
Este galardón tiene como finalidad reconocer a aquellas alumnas que han brillado por sus resultados académicos en la Educación Secundaria Obligatoria o el Bachillerato, y que, al mismo tiempo, muestran un firme compromiso social, medioambiental o cultural, siempre con una clara perspectiva de género. En la presente edición, se ha duplicado el número de centros participantes respecto a convocatorias anteriores, lo que confirma la creciente consolidación del premio en la provincia.
Dotación económica
El premio, convocado por el AMPA Antonia Arrobas del IES La Rábida y patrocinado por el Puerto de Huelva, está dotado con 1.000 euros y un diploma acreditativo. Lleva el nombre de Antonia Arrobas, la primera mujer que accedió a la enseñanza secundaria en España, cuyos exámenes oficiales realizó en el Instituto La Rábida en 1871. De este modo, el centro onubense mantiene vivo el recuerdo de su figura y de su paso por las aulas con iniciativas que ponen en valor el papel de las mujeres en la educación.
Desde la comunidad educativa del IES La Rábida quieren felicitar muy especialmente a Estefanía Suárez Soto, pero también al conjunto de alumnas presentadas a la convocatoria de 2025, todas ellas con expedientes académicos excelentes y con un currículo enriquecido por actividades al servicio de la sociedad y de su propio crecimiento personal, algo especialmente admirable en personas tan jóvenes.
Asimismo, el AMPA Antonia Arrobas y el IES La Rábida reafirman su compromiso con la continuidad del premio en los próximos años y anuncian que al finalizar el presente curso se hará pública la convocatoria correspondiente a 2026, en la que se espera contar con la participación de todos los centros de Secundaria de la provincia.
El acto de entrega del Premio Antonia Arrobas 2025 a Estefanía Suárez Soto tendrá lugar en el Salón de Actos del IES La Rábida el próximo jueves, 11 de diciembre, a las 10.30 horas.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión