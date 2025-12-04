En esta playa de Huelva puedes ver la tortuga más grande de España: «¡Qué pasada!»

La última sensación viral de Huelva es una tortuga, pero no una cualquiera: una enorme tortuga marina de seis metros de largo que ha aparecido —de forma totalmente intencionada— en la playa de Islantilla y que ya está revolucionando TikTok.

El usuario Ismael Lepe subió un vídeo mostrando la impresionante escultura -porque no, no es una tortuga real-, situada frente al hotel Puerto Antilla, acompañada del mensaje: «Gran tortuga en la playa de La Antilla e Islantilla!! Pueden ir a visitarlo».

La publicación acumula cerca de 1.500 'likes', 700 compartidos y una cascada de comentarios: «¿Dónde es?», «qué chulada», «¡qué pasada!», «impresiona», «voy a ir a verla sí o sí»… La expectación no deja de crecer.

@ismaelepe GRAN TORTUGA en la playa de la Antilla e Islantilla!! pueden ir a visitarlo. (frente al hotel PUERTO ANTILLA) Andalucía 🇳🇬 España 🇪🇸 ♬ sonido original - 🖤❤️Iʂ♏αҽʅ Dαƈσʂƚα Lóρҽȥ🖤❤️

Islantilla muda su piel

Lo que los usuarios están descubriendo ahora en TikTok forma parte del proyecto 'Islantilla muda su piel', una ambiciosa renovación estética y urbanística impulsada por la Mancomunidad de Islantilla para modernizar el núcleo costero.

La tortuga —realista, monumental y varada en la orilla como si hubiese salido del Atlántico— está firmada por el equipo encabezado por la artista Alicia Castro, de Los Mundos de Alicia. Mide seis metros y está pensada para convertirse en un icono del litoral onubense.

Este proyecto se engloba en la actualización del mobiliario urbano, la revisión de espacios públicos, nuevas instalaciones y, sobre todo, una puesta al día del destino en materia de accesibilidad, sostenibilidad y adaptación climática, según han explicado desde la Mancomunidad.

«Entendimos que hacía falta un reimpulso para seguir siendo un referente turístico, y los resultados los estamos recogiendo ya por la gran acogida que están teniendo estas actuaciones», señalaron.

Así, esta enorme tortuga, ultimada con la colaboración de Santiago Talavera y Alejandro Salas, también de Los Mundos de Alicia, nace con vocación de convertirse en símbolo de Islantilla… y parece que en TikTok ha gustado la idea.