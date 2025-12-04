Un juzgado 'libera' a una familia de Huelva sepultada económicamente por una herencia

Después de más de una década marcada por decisiones forzadas, pérdidas económicas y enfermedad, una familia de Huelva ha conseguido liberarse de una deuda de 162.533 euros gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad.

La resolución, dictada el pasado 17 de noviembre por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Huelva, puso fin a una etapa en la que cada mes era una carrera contra el reloj.

Todo comenzó en el año 2009 cuando el matrimonio aceptó una herencia que nunca imaginaron que acabaría convirtiéndose en una carga. Para poder afrontar los gastos asociados, se vieron obligados a solicitar distintos créditos.

Con la intención de recuperar estabilidad, vendieron algunos bienes e intentaron emprender varios negocios, pero los ingresos nunca llegaron a cubrir las pérdidas.

Poco a poco, los préstamos personales, las tarjetas y los microcréditos fueron acumulándose hasta formar una espiral sin salida.

Grave problema de salud

La frágil economía familiar se resquebrajó definitivamente cuando apareció un problema de salud que lo cambió todo. La esposa padece polineuropatía, una enfermedad que requiere tratamiento médico constante y una alimentación específica rica en vitamina B12.

A los gastos médicos se sumaban pagos fijos difíciles de eludir: la hipoteca, el préstamo del vehículo, los suministros básicos, la telefonía y los desplazamientos diarios al trabajo.

Solo en gastos esenciales la familia destinaba alrededor de 1.530 euros al mes, a los que había que añadir alimentos específicos y suplementos. Mientras tanto, las deudas continuaban creciendo con entidades como Banco Santander, Cofidis, Cetelem, Carrefour Financiero o Mercedes-Benz Financial Services.

Cuando ya no quedaba margen para seguir pagando, decidieron pedir ayuda. Fue entonces cuando acudieron a la Asociación Ayuda al Endeudamiento, que asumió la gestión del procedimiento y les acompañó durante todo el proceso judicial.

Decisiones "bajo presión"

El letrado responsable del caso, José Domínguez, explica que «muchas familias no se endeudan por imprudencia, sino porque la vida las obliga a tomar decisiones bajo presión».

Hoy, tras la resolución judicial, esta familia ha recuperado la tranquilidad. Por primera vez en muchos años, pueden planificar su futuro sin miedo y han dejado atrás una etapa marcada por la incertidumbre.

Desde la Asociación recuerdan que la Ley de la Segunda Oportunidad no es un privilegio, sino una herramienta legal que permite reconstruir una vida cuando las circunstancias cambian de forma drástica.