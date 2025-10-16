Carolina Marín se defiende de sus 'haters': «No os creáis ni la mitad de los que veis en redes sociales»

Harta de leer comentarios que la acusaban de pasarse el verano de fiesta en fiesta, la campeona de bádminton Carolina Marín ha decidido usar su cuenta de TikTok para poner los puntos sobre las íes. La deportista onubense, en un tono muy sincero, ha querido reflexionar sobre la percepción que muchos tienen de su vida a través de las redes sociales y la realidad que hay detrás.

La volantista ha reconocido que ha disfrutado de este periodo estival «como ningún otro verano en toda mi vida», algo lógico teniendo en cuenta que, por primera vez en mucho tiempo, no ha tenido que preparar un Mundial o unos Juegos Olímpicos. Sin embargo, no todo ha sido ocio. «Mucha gente se cree que este verano he estado todo el día de fiesta, que me lo pasaba estupendamente (...) y sí, es verdad, he ido a muchos sitios, pero también he estado entrenando«, aclara.

Actualmente, su prioridad ha cambiado. La recuperación de su lesión de rodilla le ha hecho enfocarse en lo más importante. «Ahora mismo en lo que más me enfoco es en cuidarme mucho mi salud, porque sin salud no se va a ningún lado«, y añade una interesante reflexión: »Lamentablemente el deporte tiene una fecha de caducidad y con la salud es con lo que vamos a quedarnos«. Por ello, explica que su foco está puesto tanto en la salud física como en la mental, un aspecto en el que está trabajando de manera particularmente intensa.

«Tengo que deciros que la única semana que no he cogido una raqueta de bádminton, una semana, ha sido la semana que bajé a Huelva»

Esa dedicación no ha cesado ni en sus días de descanso en su tierra. «Tengo que deciros que la única semana que no he cogido una raqueta de bádminton, una semana, ha sido la semana que bajé a Huelva, que estuve con mi familia», confiesa, pero corre a aclarar que no todo ha sido asueto: «También tengo que deciros, sí, que iba todos los días al gimnasio».

Como conclusión, Marín ha lanzado un mensaje que es casi una advertencia para sus seguidores: «No os creáis ni la mitad de lo que se muestra en redes sociales. Al final no es verdaderamente lo que una persona hace en su día a día ». Un consejo que remató pidiendo a la gente que se cuide y se rodee de quienes de verdad les quieren, antes de despedirse con el deseo que todos esperan: «que ojalá nos volvamos a ver en una pista de bádminton compitiendo ».