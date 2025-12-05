Antonio Escribano, nutricionista, advierte sobre el jamón: «Hay que tomarlo muy masticado y en pocas cantidades»

Sin duda alguna el desayuno es una de las comidas más importantes de cada día para los seres humanos, ya que proporciona energía para afrontar la jornada, pero cada persona lo toma de una manera distinta y es bueno escuchar, oír y leer las recomendaciones de los expertos en la materia.

Uno de ellos es el doctor Antonio Escribano, especialista en Endocrinología y Nutrición, que recomienda el desayuno mediterráneo como la opción más saludable para iniciar el día. Recientemente en el programa Salud al día de Canal Sur Televisión, Escribano elogió la combinación de pan, tomate, jamón y aceite de oliva virgen extra, que a su juicio es una elección equilibrada para comenzar el día.

«El aceite de oliva, junto con esa proteína que tiene el jamón y junto con el licopeno del tomate, al final componen una pequeña cancioncita que al organismo le sienta estupendamente«, señalaba, y añadía que «debe tomarse muy masticado y no en grandes cantidades».

La gente mayor no come bien el jamón porque no es fácil de masticar. Según señala el doctor Escribano, habría que pensar en una solución para ellos ya que podrían beneficiarse y mucho si pudieran comer el jamón.

"Tiene una enorme cantidad de beneficios"

Subraya que es un alimento funcional, además de estar bueno, algo que nadie se cuestiona, es bueno. «Es un transatlántico que llega al estomago con un montón de pasajeros, que van saliendo del transatlántico y que se incorporan al organismo y aportan una enorme cantidad de beneficios a la salud. Es un producto excepcionalmente nutritivo con un sabor magnífico», destacaba también.

Indicaba que el bocadillo de jamón es uno de los alimentos más completos ya que contiene no solo todas las proteínas, hierro, zinc, selenio, grasas, niacina, ácido fólico, sodio, potasio, magnesio, vitamina E, vitamina B12, vitamina B1 y vitamina B2 que contiene el jamón, si no que además el pan le añade hidratos de carbono y fibra para completarlo.

Señala además que él lo utiliza como recuperador del ejercicio porque «lo tiene todo» y su consumo mejora nuestra salud, reduce el riesgo de contraer ciertas enfermedades y realiza funciones muy concretas que otros alimentos no podrían realizar.