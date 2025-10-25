Un joven de Huelva pide un taxi en Los Ángeles y le recoge un coche que conduce solo: «¡Parece un coche del futuro!»

La experiencia de un joven onubense en Estados Unidos se ha vuelto viral en TikTok después de vivir algo que parecía sacado de una película de ciencia ficción. El vídeo, publicado en la cuenta @carloscruzrzz, muestra el momento en el que el chico pide un taxi en Los Ángeles y, para su sorpresa, el coche llega… sin conductor.

En las imágenes, grabadas desde el interior del vehículo, se escucha al joven exclamar entre risas: «¡Parece un coche del futuro!». Al entrar, se muestra visiblemente asombrado al comprobar que no hay nadie al volante y que el coche se desplaza por la ciudad de manera completamente autónoma.

Entre la sorpresa y la emoción, el joven comenta lo extraño que resulta viajar en un vehículo que se conduce solo, sin una figura humana frente al volante. «No hay conductor, el coche va solo. ¡Esto es increíble!», dice mientras enfoca con su móvil el asiento delantero vacío.

El vídeo, que ya acumula miles de visualizaciones y comentarios, ha despertado la curiosidad de muchos usuarios que no terminan de creer lo que están viendo. Otros aseguran haber tenido experiencias similares en otras ciudades de Estados Unidos, donde ya circulan taxis totalmente autónomos de empresas tecnológicas.

Para el protagonista del vídeo, natural de Huelva, fue una experiencia que no olvidará fácilmente. «Nunca había visto algo así», comenta entre el joven. Una mezcla de sorpresa, admiración y asombro que resume lo que muchos sienten al encontrarse, por primera vez, cara a cara con el futuro de la movilidad.