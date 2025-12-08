Una joven influencer que habla de minas en lugar de videojuegos

Que haya alguien en redes sociales intentando crear tendencia con sus opiniones sobre cualquier asunto es algo que está a la orden del día desde hace mucho tiempo. Pero que lo haga alguien con tan sólo 12 años de edad, estando tan bien documentada y con un gracejo y simpatía especiales es algo digno de elogio y más que aplaudible.

Nos referimos a Andrea López-Escobar, natural de la localidad malagueña de Estepona, que ahora ya cuenta con 14 años y que desde hace dos, concretamente en diciembre de 2023, inició una aventura en Youtube y Tiktok bajo el perfil Andread.c.i. que cada vez cuenta con más adeptos que valoran su desparpajo, sus conocimientos y su manera de explicar de manera tan fenomenal, educativa y sencilla varios asuntos referentes al mundo de la ciencia y la minería.

Se denomina como «divulgadora científica infantil» y señala en sus vídeos que se dirige a los «pequeños exploradores del conocimiento». Su madre, Karen Franco, explica que «la idea surgió de parte de su abuelo, que es el que se la propuso. A ella le pareció una gran iniciativa y al principio su abuelo la ayudaba pero después ya ella empezó a hacerlo todo sola, incluida el montaje y los textos».

En el caso de Andrea, podría decirse aquello que 'de casta le viene al galgo'. Así, su abuelo es Juan Ignacio López-Escobar Fernández, actual Decano y Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur. Además, tanto su padre como su tío también son mineros que estudiaron en Huelva y ahora trabajan en una instalación de San Roque de Cádiz.

«A mi profesor de Biología le enseñé los tres primeros vídeos que hice y me dijo que le gustaron mucho pero a mis compañeros de clase me da un poco de vergüenza hacerlo, así que sobre todo se lo muestro a mis familiares y a mis amigos más cercanos», señala la joven malagueña de 14 años, que indica que «mi abuelo quiere que estudie algo relacionado con la ingeniería y las minas. En realidad no sé todavía a lo que me dedicaré en un futuro. Antes decía que haría la carrera de Medicina, pero soy bastante cambiante así que ya veremos...«.

La malagueña trata de concienciar en sus vídeos a la ciudadanía sobre la importancia del reciclaje h24

Ha realizado hasta la fecha un total de nueve vídeos con los siguientes títulos: 'El oro', 'Tierras raras', 'El litio', 'El cuarzo y las aplicaciones de la sílice', 'Eva Laia', 'El hierro', 'El hormigón armado', 'Aznalcóllar' y 'El cobre'. En algunos de ellos también se cuela de manera simpática su hermano Leo en varias tomas falsas. En Youtube el perfil de Andrea cuenta con 108 suscriptores y ha tenido ya alrededor de 5.000 visitas, mientras que en Tiktok también rebasa ya las 2.000.

Además, con sus vídeos también quiere concienciar a la sociedad de aspectos tan importantes y necesarios como el reciclaje. «Hay que reciclar para poder conservar mejor los recursos del planeta en el que tenemos que vivir. Usad sólo lo necesario y cuidad nuestro planeta porque es la casa de todos», señala en uno de ellos.

También es una defensora de la minería, pero con educación y respeto: «A veces hay gente que dice que no quiere más minería y está bien que haya distintas opiniones, pero debemos recordar algo: los minerales están en casi todo lo que vemos cada día, como los coches, los móviles, en los hospitales..., y hay que usarlos con respeto y responsabilidad«.

En uno de sus vídeos alude, por ejemplo, de manera simpática al hormigón armado, señalando que «no es una hormiga con una gran lanza y un escudo. Se trata del material sobre el que se realiza la estructura de los edificios. Se mezcla grava, arena, cemento y agua y luego lo transportan en camiones a las obras«.

Y uno de los más sensibles, emocionantes y 'currados' es el de Aznalcóllar y su tragedia medioambiental de hace ya casi tres décadas. «Se trata de una historia increíble de un pueblo valiente que supo convertir una gran desgracia en una gran oportunidad», indicaba Andrea López-Escobar, que apuntaba también que «el día 25 de abril de 1998 una gran balsa llena de barro contaminado se rompió y ese barro dañó incluso el precioso parque de Doñana. Fue uno de los peores desastres medioambientales de España«.

«La mina entonces cerró y muchas familias se quedaron sin trabajo. El pueblo parecía entonces perder la esperanza pero los vecinos de Aznalcóllar no se rindieron y se unieron para buscar una solución sostenible. Aprovecharon los minerales que aún quedaban, como zinc, hierro y cobre, pero tapándolos con material especial para que el agua de la lluvia no se contaminara. La historia de Aznalcóllar nos sirve para saber utilizar una palabra muy chula: resiliencia«, destaca la joven divulgadora científica infantil que cada vez tiene más seguidores en sus redes sociales.

Vinculación con Huelva

Otro de sus vídeos se titula 'El cobre' y en él argumenta que «lo primero que hay que saber es para qué sirve el cobre y la verdad es que yo por ejemplo me quedé pasmada al enterarme porque al final el cobre está en los móviles, los teléfonos, los ordenadores, los cables eléctricos, los coches, en las tuberías, en muchas cosas de medicina y rayos x...».

También resalta Andrea que «se descubrió 8.000 años antes del nacimiento de Cristo y el mayor productor actual de cobre de todo el mundo es Chile con su famosa mina escondida, mientras que en Europa las principales reservas de minerales de cobre están en Polonia y en España. Tenemos la fortuna de que el sur de Portugal y de España lo atraviesa la faja pirítica, en la que se encuentran muchos yacimientos importantes«.

Y cuenta en el mismo también detalles de la minería onubense. Conoce bien la zona porque ha estado en varias ocasiones de visita por allí y asegura que le encanta. Así, explicaba que «Riotinto fue una explotación minera iniciada por los fenicios. Si vais por allí, fliparéis. Hay que ir para ver sus paisajes llenos de contrastes del cobre del mineral, además de darse un viaje en tren y de ver el museo minero, que también es una pasada. Y después se puede visitar la cueva (Gruta de las Maravillas) de Aracena y aprovechar para tomarse un buen bocadillo de jamón de Jabugo. Eso para mí es un día perfecto«.