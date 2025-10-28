El momento surrealista que se vivió en una boda en Lepe: el cura contó un chiste en plena ceremonia

El humor es una virtud que tienen muchas personas y que, a veces, puede salir a relucir en los momentos más inesperados, como ha podido comprobar recientemente una pareja de novios que se estaba casando en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán de Lepe y vivió un momento surrealista que se produjo en plena ceremonia.

El cura que estaba oficiando el enlace, Filemón Nkara Esono Mangue, quiso tirar de humor mientras hacía una reflexión sobre el amor eterno que perdura tras la muerte y decidió contar un chiste para explicarlo mejor. Las caras de los novios, como se puede ver en las imágenes del momento que han sido compartidas en redes sociales por @vilafilmstv, lo dicen todo.

Un chiste sobre el amor eterno

«Resulta que un empresario aquí en Lepe, muy famoso, el pobre hace años que murió y tenía una mujer que le declaró amor hasta que muera…», explicó el sacerdote Filemón cuando empezó a contar su peculiar chiste ante la atenta mirada de los novios y todos los presentes.

El objetivo del cura no era otro que abordar el tema del amor tras la muerte a través del humor, pues el chiste va sobre un matrimonio que se jura amor eterno y tras morir, se vuelven a encontrar en el cielo, aunque dicho encuentro no fue como esperaban, como indica el final del chiste.

Un cura muy popular en Lepe

El padre Filemón, originario de Guinea Ecuatorial y vicario de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán de Lepe, se ha vuelto muy popular en el municipio por su curiosa forma de dar la misa y dirigirse a sus feligreses. El año pasado, además, se volvió viral por un vídeo que publicó en el que aparecía cantando el himno del Real Madrid con la camiseta del equipo blanco: «Hoy el mundo se paraliza porque juega nuestro Real Madrid, y el Real Madrid es el equipo de Dios».

La última demostración de su peculiar humor ha sido este chiste que ha contado en plena boda y que no ha tardado en hacerse viral en redes sociales. Un ejemplo más de que el humor tiene cabida en cualquier momento de la vida, incluso en una ceremonia nupcial.