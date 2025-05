Un onubense pierde un vuelo en Los Ángeles y le ocurre esta situación surrealista: «Le he dado un poco de pena y...»

Los aeropuertos son lugares muy peculiares donde, a veces, se viven situaciones bastante curiosas. Es justo lo que ha podido comprobar un joven onubense que se encontraba en el aeropuerto de Los Ángeles y ha sido protagonista de una situación algo surrealista que ha querido compartir a través de sus redes sociales.

El joven en cuestión se llama Carlos Cruz, un creador de contenido muy conocido que cuenta con más de 200.000 seguidores en sus redes sociales, donde comparte diferentes vídeos de los viajes que realiza por el mundo. En una de sus últimas aventuras, el onubense se encontraba en Los Ángeles, donde vivió una experiencia bastante curiosa.

Perdió el vuelo y le ocurrió esto

Al parecer, como él mismo explica en el vídeo que ha publicado en su canal de TikTok (@carloscruzrzz), perdió un vuelo en el aeropuerto de Los Ángeles. Al verse en esa situación, decidió ir a la ventanilla de ayuda para encontrar una solución y fue entonces cuando le ocurrió algo que no suele ser habitual en los aeropuertos.

«Ejemplo de por qué hay que tomarse las cosas bien y no mal. El tío que iba delante de mí lo había perdido también, se ha puesto a discutir con la chavala y ni siquiera ha terminado de darle una solución porque se ha enfadado gritando. Yo le he hablado bien diciéndole: 'Oye que tengo una escala, me está esperando alguien, no sé qué…', le he dado un poco de pena y me ha dado un billete para dentro de una hora», explica.

Completamente gratis

Lo mejor de toda la historia es que Carlos Cruz consiguió este nuevo billete completamente gratis: «Tengo que recalcar que no he pagado nada. O sea, me lo ha dado por la cara. Y la tía superamable. Si es que si tú vas con buena fe a las cosas, las cosas pasan».

La situación que vivió este joven onubense es el ejemplo perfecto de que siempre hay que mantener las formas correctas aunque estemos afrontando una situación compleja, pues a veces, puede ser la mejor solución para resolver el problema, como le ha ocurrido a Carlos Cruz durante su paso por el aeropuerto de Los Ángeles.