Un estadounidense va a una playa de Marbella y la compara con Matalascañas: «¡Es mucho mejor!»

Un estadounidense va a la playa de Marbella y la compara con Matalascaña

La Playa de Matalascañas es una de las más populares del litoral onubense. Miles de turistas las visitan cada verano para disfrutar de su arena fina y dorada y su fantástico ambiente familiar. Es el caso de un joven estadounidense que ha tenido la oportunidad de visitar este rincón de la costa de Huelva y ha podido descubrir su encanto.

Se trata de Brody Haney (@brody.haney1), un creador de contenido que está recorriendo diferentes lugares de España, entre ellos Huelva, para descubrir algunas peculiaridades de nuestro país. Uno de sus últimos destinos ha sido una playa de Marbella que no dudó en comparar con otra playa que para él es mucho mejor.

Brody prefiere la playa de Matalascañas

«A mí personalmente me gusta más Matalascañas», indica Brody en la descripción de un vídeo que él mismo ha compartido en su cuenta de TikTok, donde explica qué es lo que no le gusta de la playa de Marbella que estuvo visitando y por qué prefiere la playa de Matalascañas.

«Estoy en Marbella ahora mismo y no puedo mentir. Matalascañas es mucho mejor. Esto es 'guirilandia'», afirma el joven estadounidense, al que le llamó mucho la atención que hubiera tantas personas extranjeras en la playa, además, de los excesivos precios de los productos.

Las rocas, otro gran problema

Otro aspecto que también desagradó mucho a Brony fueron las piedras. El joven afirmó que para entrar en el agua había que atravesar varias rocas y que, además, podías encontraralgunas medusas. Este problema no existe en Matalascañas, donde además, «hay mejores chiringuitos», como él mismo explica en el vídeo.

Las playas de Huelva son únicas y Brony Haney lo ha podido comprobar. El estadounidense se quedó muy sorprendido cuando estuvo en Matalascañas y disfrutó de sus muchos encantos. Por eso, al visitar una playa de Marbella, ha querido dejar claro cuál es su preferida.