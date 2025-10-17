Accidente en Huelva: Muere una persona en el choque entre un turismo y un autobús en Isla Cristina

El suceso tuvo lugar en la intersección entre la A-5054 y la HU-3400, en las inmediaciones de una rotonda

El conductor quedó atrapado y herido en el vehículo

Una persona ha fallecido en la tarde de este viernes tras colisionar un turismo y un autobús en Isla Cristina, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, en una nota.

El accidente ha ocurrido poco antes de las 18,15 horas, momento en el que el teléfono 112 ha recibido la primera de varias llamadas en las que se informaba de una colisión entre un autobús y un turismo en la intersección entre la A-5054 y la HU-3400, en las inmediaciones de una rotonda. Los ciudadanos que dieron la voz de alarma indicaban en sus avisos que el conductor del turismo había quedado atrapado y herido.

La sala coordinadora informó a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos, a la Policía Local, al Centro de Emergencias Sanitarias y a Mantenimiento de Carreteras. Fuentes de los bomberos han confirmado a este Servicio de Emergencias que la persona atrapada en el interior del turismo ha resultado fallecida.

