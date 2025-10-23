Así han combatido los bomberos de Huelva el aparatoso incendio en una zona de caravanas

Los Bomberos del Ayuntamiento de Huelva han intervenido en la tarde de este jueves para sofocar un aparatoso incendio declarado en una zona de caravanas en la capital. Afortunadamente, no se han registrado heridos y solo hay que lamentar daños materiales, según han confirmado fuentes del servicio de Emergencias 112 a huelva24.

Fue a las 19.20 horas cuando el 112 comenzó a recibir numerosas llamadas de particulares que alertaban de una gran y aparatosa columna de humo que se elevaba sobre la ciudad y que era especialmente visible desde la barriada de La Orden.

El fuego se originó en un asentamiento de caravanas ubicado en las proximidades de la autovía H-30, en el espacio situado frente a la empresa Hierros España y la Ciudad de los Niños, junto a la zona de marismas.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de los Bomberos de Huelva, así como de la Policía Local, la Policía Nacional y servicios sanitarios. El incendio afectó no solo a las caravanas, sino también a pasto, matorral y material plástico que se encontraba acumulado en las cercanías, lo que contribuyó a generar la densa humareda negra que alarmó a los onubenses.