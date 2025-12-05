La Guardia Civil arresta a una pareja de ladrones de Huelva que robaba la identidad de sus víctimas

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como supuestos autores de los delitos de robo con fuerza en casa habitada, estafa, usurpación de estado civil y hurto de joyas. Los implicados -un hombre y una mujer- robaron en una vivienda y además de llevarse objetos de valor para venderlos en el mercado negro, se hicieron con documentación personal de la víctima.

Los agentes de la Benemérita han bautizado la operación como «Odiel 61 Cohete» y arrancó con la denuncia de la propietaria de una vivienda de Huelva. Los ladrones, además de sustraer aparatos electrónicos, joyas y dinero, se apoderaron de documentación personal y tarjetas bancarias de los moradores, haciendo uso de ellas posteriormente.

Joyería en Cartaya

Según detalla la Benemérita en un comunicado, llegaron a usurpar la identidad de la víctima para así contratar servicios de telefonía y adquirir terminales móviles de alta gama. Unas compras y servicios que nunca abonaban y cuyas facturas le llegaban a la víctima. Las compañías telefónicas le están reclamando ahora grandes cantidades de dinero.

La Guardia Civil relaciona también a los detenidos con el hurto de varias cadenas de oro por valor de 30.000 euros en una joyería de Cartaya el pasado verano. En esa ocasión también habrían hecho uso de la documentación personal robada en la vivienda para la venta de las joyas en establecimientos de compro-oro.

Por el momento, se ha recuperado en torno al valor de 10.000 euros en cadenas de oro. Los agentres confían localizar el resto del oro sustraído, así como la posible detención de otros implicados.