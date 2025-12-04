Pillado circulando al doble de la velocidad permitida por la N-433, una de las vías con mayor mortalidad de Huelva

Componentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva, durante la realización de un dispositivo de control de velocidad, que se realizan de forma periódica en las distintas vías de la provincia, detectaron un vehículo que circulaba a 184 km/h en un tramo limitado a 90 km/h en la carretera N-433, que une Sevilla con Portugal y discurre por la provincia de Huelva.

En concreto fue detectado en término municipal de Higuera de la Sierra superando ampliamente los 80 km/h sobre el límite de velocidad establecido por el código penal, por lo que los hechos en sí eran constitutivos de delito contra la seguridad vial y punibles en el ámbito penal, siendo traspasadas las actuaciones al Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de Huelva (UNIS), para continuación con la investigación, esclarecimiento los hechos y puesta a disposición judicial al autor del delito.

Tras identificar al conductor del vehículo, se han instruido las correspondientes diligencias que han sido entregadas el pasado día 20 de noviembre en el Juzgado de Guardia de Aracena, junto con el supuesto autor en calidad de investigado, por un presunto delito contra la seguridad vial, por conducir superando los límites de velocidad en más de 80 km/h, en un tramo de vía interurbana.

Carretera con más mortalidad

Esta conducta temeraria y extremadamente peligrosa generó un grave riesgo para el resto de usuarios de la vía y el autor se enfrenta a penas que pueden llegar a prisión de 3 a 6 meses, multa de 6 a 12 meses y en cualquier caso privación de conducir un vehículo a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Cabe recordar que la carretera N-433 es una de las de mayor siniestralidad de la provincia de Huelva, con una predominancia de los accidentes con víctimas mortales.