Cae en Moguer el ladrón que cometió más de 35 robos en apenas dos meses

La Guardia Civil ha procedido a la detención de una persona como presunto autor de numerosos ilícitos contra el patrimonio perpetrados en los meses de octubre y noviembre en Moguer. En total, según informa la Benemérita en un comunicado de prensa, se le relaciona con más de 35 robos ejecutados en apenas dos meses.

La denominada Operación Tempus comenzó cuando los agentes recibieron las primeras denuncias de robos en interior de vehículos, casas de campo, robos con violencia y algunos hurtos. Una oleada de delitos que provocó una gran alarma social entre los vecinos de la localidad.

Tras llevar a cabo varias diligencias, los agentes pudieron averiguar que el supuesto autor utilizaba su propio domicilio como lugar de almacenaje de todos los efectos sustraídos. Además, esos artículos los ofrecía a la venta en el mercado negro en su misma casa, sin temor a ser descubierto. Algunas víctimas, según detalla la Benemérita, recuperaban muchos de sus objetgos pero para ello tenían que pagar. El ahora detenido los amenazaba para que no denunciaran los hechos.

La Guardia Civil llevó a cabo un registro en el citado domicilio donde encontrados multitud de los efectos sustraídos, que coincidían con los robos denunciados por las víctimas. Con esos indicios, los agentes procedieron a la detención del varón.

Los efectos intervenidos al detenido en su casa H24

Las diligencias instruidas y el arresto, han sido puesto a disposición del juzgado de Moguer que entiende de la causa, decretando su ingreso en prisión provisionalmente.

Desde el Instituto Armado subrayan la estrecha y excelente colaboración con los agentes de la Policía Local de Moguer, los cuales aportaron a las investigaciones datos de interés para el esclarecimiento de los hechos.

La Guardia Civil recuerda la importancia de comunicar al teléfono 062 cualquier actividad sospechosa, resultando fundamental la colaboración ciudadana para esclarecer este tipo de delitos.