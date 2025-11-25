La Audiencia condena a un vecino de Huelva por violar a su hija de tres años y ofrecérsela a otro hombre

La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a un hombre a 34 años de prisión por agredir sexualmente a su hija de tres años, sacar fotos de ese momento y enviarlas a una tercera persona con la que quería mantener relaciones proponiendo, además, la participación de la niña.

La sentencia, que se puede consultar en el portal oficial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo considera autor de los delitos de agresión sexual con acceso carnal a una persona menor de cuatro años, promoción de la prostitución de un menor de edad y un delito de elaboración y difusión de pornografía infantil.

Por el primer delito, se le condena a 15 años de prisión, por el segundo, a 11 años y multa de 5.500 euros y por el tercero a 8 años de prisión. Por los dos primeros suma además la privación de la patria potestad.

Asimismo, se le impone la medida de libertad vigilada los diez años posteriores a las penas de prisión impuestas, seis años de inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier actividad docente retribuida o no e inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión, oficio o actividad retribuida o no que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad por tiempo superior en 10 años a las penas de prisión impuestas.

"El procesado es un padre que no solo ha agredido sexualmente a su hija de tres años de edad sino que además la utilizó para ser objeto de una relación sexual con un tercero al que pidió que la tratara como una mujer, esto es, ofreció a su propia hija para satisfacer su apetito sexual sin importarle en modo alguno el sufrimiento de la niña, y efectivamente como señalaba el Ministerio Fiscal, el procesado no solo defraudó 'clamorosamente' sus deberes de protección, pues su conducta ha sido todo lo contrario a lo que se espera de protección y cuidado de un padre hacia su hija, pues actuó con una frialdad desprovista del más mínimo sentimiento paterno filial, y también valoramos la ausencia por parte del procesado de intentar de algún modo reparar el enorme daño causado, y su desprecio con su actitud en el Plenario; acciones como estas deben ser objeto del mayor reproche penal que en nuestro caso debe por imperativo legal circunscribirse a la petición del Ministerio Fiscal tanto respeto de las penas privativas de libertad como penas accesorias", puede leerse en el escrito publicado en el portal del CGPJ.

Indemnización

Deberá indemnizar al legal representante de la menor en la suma de 16.000 euros más intereses legales.

Se considera probado que el acusado, en tiempo no determinado pero anterior al día 24 de marzo de 2024, desnudó a su hija, con la que convivía en el domicilio familiar y que tenía en aquel momento tres años, y la agredió sexualmente, llegando a realizar fotografías de estas prácticas.

Ese mismo día mantuvo una conversación a través de una aplicación de mensajería móvil con un hombre y con el propósito de provocarlo sexualmente y conseguir una relación sexual con él, le propuso que en dicha relación sexual interviniese también la menor, diciéndole que la tratara como si fuera una mujer.

En aquella conversación el procesado envió a esa persona por ese mismo medio ocho de aquellas fotografías de su hija con el propósito de provocarle sexualmente.