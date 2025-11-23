Herido un hombre de 34 años tras un accidente de madrugada en la N-433, a la salida de Galaroza

Un hombre de 34 años ha resultado herido esta madrugada en un accidente de tráfico registrado en la carretera N-433, a la altura de la salida de Galaroza en sentido Sevilla, según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El aviso se recibió a las 1.20 horas, momento en el que se activó el operativo de emergencia. Hasta el lugar del siniestro se desplazaron bomberos del Consorcio Provincial, efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y servicios sanitarios, que atendieron al único ocupante del vehículo implicado.

Trasladado al Hospital de Riotinto

Según ha detallado el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, el conductor tuvo que ser desencarcelado por los efectivos del parque de Jabugo (BC6), que acudieron con dos vehículos de intervención. Tras ser liberado del interior del coche, el herido fue atendido por los sanitarios y posteriormente trasladado al Hospital Comarcal de Riotinto.

Por el momento no han trascendido las causas que originaron el accidente.