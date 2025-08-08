Narcotráfico en Huelva: Detenido en Punta Umbría un petaquero con 4.500 litros de combustible para narcolanchas

Policía Local de Punta Umbría ha llevado a cabo una importante intervención contra el narcotráfico, en la que se han incautado 177 garrafas con 4.500 litros de combustible, que presuntamente iban a ser utilizadas para abastecer embarcaciones rápidas dedicadas al transporte de droga.

Durante el operativo, que tuvo lugar el 1 de agosto, los agentes procedieron a la detención en la zona de la ría de una persona y a la inmovilización del vehículo en el que se transportaban las garrafas. El detenido fue trasladado a las dependencias de la Guardia Civil y ha pasado a disposición judicial.

Compromiso con la seguridad

El alcalde de Punta Umbría ha subrayado «la inflexibilidad absoluta de este Ayuntamiento frente a cualquier actividad relacionada con el narcotráfico» y ha querido agradecer la rápida y eficaz actuación de la Policía Local, destacando «su compromiso firme con la seguridad de nuestros vecinos y con la defensa de nuestro litoral frente a estas redes criminales».

Por su parte, el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, José Antonio González, ha querido poner de relieve que esta actuación «refuerza la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad para prevenir y combatir actividades ilícitas que ponen en riesgo la seguridad ciudadana y la imagen de la localidad».