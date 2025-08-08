Narcotráfico en Huelva: Más de 1.000 kilos de cocaína intervenidos y cuatro detenidos en Ayamonte

La Guardia Civil ha desarrollado este jueves una operación contra el narcotráfico en la localidad onubense de Ayamonte, que se ha saldado con la intervención de más de 1.000 kilos de cocaína y cuatro personas detenidas, aunque la operación sigue abierta.

Así lo ha señalado el delegado en funciones del Gobierno en Andalucía y subdelegado en Sevilla, Francisco Toscano, quien ha indicado que en la noche de este jueves, agentes de la Guardia Civil realizaban un seguimiento de una serie de embarcaciones en la costa de Huelva.

De este modo, dos de las embarcaciones realizaron un trasvase de droga, por lo que «se precipitó la actuación», y finalmente, se detuvo a cuatro personas y se intervinieron más de 1.000 kilogramos de cocaína.

No obstante, el delegado en funciones ha subrayado que es una operación que «continúa abierta», por lo que no ha ofrecido más detalles sobre la misma.