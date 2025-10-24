La Policía Nacional de Huelva tramita varios expedientes sancionadores en las Colombinas, la Magna, la Cinta y la Feria del Caballo

La Policía Nacional en Huelva en su competencia de la lucha contra el empleo irregular, el fraude a la Seguridad Social y cualquier otra modalidad asociada a la contratación de irregulares, junto con la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social, han creado Grupos Operativos Mixtos compuestos por integrantes del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Subinspectores Laborales de la Seguridad Social, así como miembros de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, y se han llevado a cabo varias acciones dirigidas a intensificar los controles en centros de trabajo tanto en la época estival como en momentos concretos tales como Ferias y otros actos de ocio lúdico festivos.

Así, por un lado la Policía Nacional, con el objeto de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y garantizar la seguridad ciudadana y velando por el cumplimiento de las leyes y disposiciones generales, y por otro, la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social vigilando el cumplimiento de las normas del orden social y exigiendo las responsabilidades pertinentes, así como el asesoramiento y, en su caso, conciliación, mediación y arbitraje en esas materias, han intensificado este verano las vigilancias y los controles, especialmente en lo que al sector de la hostelería se refiere.

Fruto de los dispositivos han sido numerosas las actuaciones que se han derivado y en las que componentes de ambos cuerpos han iniciado investigaciones o expedientes dadas las condiciones examinadas con ocasiones de las labores conjunta.

Más de 200 inspecciones

Concretando actuaciones y reseñando algunos datos de aquellas, significar que ha tenido especial interés los controles efectuados previos a la celebración de las Fiestas Colombinas, La Magna Mariana, las Fiestas Patronales de la Virgen de la Cinta y la Feria del Caballo, donde se realizaron más 200 inspecciones, de las cuales se han tramitado los correspondientes expedientes sancionadores en las irregularidades e infracciones detectadas.

Significar que estas actuaciones conjuntas se proyectan a todos sectores laborales y que los controles y chequeos van a ser continuos, cobrando especial interés aquellas campañas que se celebren en las épocas que por sus singulares circunstancias demanden este tipo de acciones.