Prisión sin fianza para el detenido por el apuñalamiento mortal de Punta Umbría

Viviendas de la barriada de Los Rosales de Punta Umbría
Héctor Corpa Almazán

El Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva ha ordenado hoy jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del adulto arrestado en relación con el apuñalamiento de un varón ocurrida este pasado lunes en la localidad de Punta Umbría y que le costó lo vida. Inicialmente, se le atribuye un presunto delito de homicidio.

En relación con estos mismos hechos también fue detenido un menor de edad que fue puesto a disposición judicial el martes, acordando el Juzgado de Menores como medida cautelar, a petición de la Fiscalía, su internamiento en régimen cerrado.

