Prisión sin fianza para el detenido por el apuñalamiento mortal de Punta Umbría

El Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva ha ordenado hoy jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del adulto arrestado en relación con el apuñalamiento de un varón ocurrida este pasado lunes en la localidad de Punta Umbría y que le costó lo vida. Inicialmente, se le atribuye un presunto delito de homicidio.

En relación con estos mismos hechos también fue detenido un menor de edad que fue puesto a disposición judicial el martes, acordando el Juzgado de Menores como medida cautelar, a petición de la Fiscalía, su internamiento en régimen cerrado.