A prisión por matar a su compañero de piso y trabajo en Huelva durante una pelea

El juez ha decretado el ingreso en prisión provisional para el hombre detenido en la madrugada del pasado sábado como presunto autor de la muerte de su compañero de piso y de trabajo, al que apuñaló mortalmente en la vivienda que ambos compartían en Huelva.

Los hechos ocurrieron en un apartamento del céntrico Paseo de la Independencia. Según ha informado la Policía Nacional, una discusión entre ambos, hombres de mediana edad, fue subiendo de tono hasta que uno de ellos asestó una puñalada mortal al otro. Ambos, de origen sudamericano, según ha podido saber huelva24, llevaban alrededor de un mes y medio residiendo en la vivienda en régimen de alquiler y que hasta ahora su comportamiento con el resto de vecinos había sido correcto, sin generar problemas en la comunidad.

Cuando los agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar, alertados de la pelea, encontraron el cuerpo sin vida de la víctima y al presunto agresor todavía en el domicilio. El hombre reconoció en ese mismo momento la autoría de los hechos, por lo que fue arrestado de inmediato. Tras pasar a disposición judicial durante la jornada del sábado, se ordenó su ingreso en prisión.

Hasta el lugar del suceso también se desplazaron efectivos sanitarios, que únicamente pudieron certificar el fallecimiento del hombre apuñalado. Asimismo, se personaron la jueza titular del Juzgado de Instrucción de Guardia, el médico forense y la letrada de la Administración de Justicia para proceder al levantamiento del cadáver.