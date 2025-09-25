Redada de la Guardia Civil en las barriadas de La Navidad y El Torrejón de Huelva

Imagen de archivo de una operación de la Guardia Civil en la capital

Un amplio dispositivo de la Guardia Civil se ha desplegado desde primera hora de este jueves en las barriadas de la Navidad y el Torrejón, en Huelva capital, donde se están llevando a cabo varios registros. Fuentes consultadas por Huelva24 confirman que, aunque la operación parte de una investigación por robos en fincas rurales, los agentes también indagan en un posible tráfico ilegal de armas.

Oficialmente, la Comandancia de Huelva ha informado de que la Unidad Orgánica de la Guardia Civil de la Comandancia de Huelva, desarrolla una operación en varios barrios de la capital por robos cometidos en fincas rurales, sin precisar el alcance del operativo o el número de detenidos.

Este dispositivo policial se produce en un contexto de especial tensión, especialmente en el barrio de El Torrejón, donde durante los últimos meses se han registrado varios tiroteos con armas de guerra vinculados a enfrentamientos entre clanes familiares. La zona ya ha sido escenario de macrooperaciones por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil para combatir el narcotráfico y la tenencia ilícita de armamento, que incluye fusiles de asalto.