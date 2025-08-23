Narcotráfico en Huelva: Aumenta el uso de armas de guerra por las organizaciones criminales para proteger sus alijos

Preocupante aumento del uso de armas de guerra por parte de las organizaciones narcos para proteger sus alijos de droga, tal y como denuncia AUGC. A las imágenes que ya se vieron hace un tiempo, de narcotraficantes, con armas de guerra protegiendo un alijo, hay que sumar ahora, las intervenidas esta madrugada en El Rompido, dos pistolas y un arma de guerra, fusil de asalto, que se suman a las intervenidas en la zona de Ayamonte, Villablanca y al aumento de agresiones relacionadas con el narcotráfico, incluso entre los mismos narcotraficantes.

En la madrugada del pasado día 23, se ha procedido a la detención de tres personas, pero se calcula que en la zona había más de veinte que huyen del lugar, ante la presencia de la Guardia Civil, a la espera de realizar un alijo, en la zona de la Punta de la Flecha de El Rompido, antigua almadraba, playa de Nueva Umbría, en la acción se intervienen, dos pistolas y un fusil de asalto, todas municionadas y cargadas, sin que se pudieran intervenir droga, debido a que el alijo que fue frustrado una patrulla de la Guardia Civil, hizo acto de presencia por la zona. Intervinieron casi todas las patrullas de la compañía de Ayamonte, medios acuáticos e incluso un helicóptero.

«Un aumento considerable»

AUGC denuncia, que se está observando «un aumento considerable», de la utilización de armas de fuego, por parte de los narcotraficantes, incluso «fusiles de asalto», mientras que las patrullas solo están dotadas de sus armas cortas, con «un evidente desequilibro a la hora de un posible enfrentamiento».

«Es imposible que las autoridades políticas no observen lo mismo que hacen los agentes que prestan servicio en las unidades de la costa de Huelva y las que luchan directamente contra el narcotráfico», destaca la asociación, que asegura que recibe cada vez más comunicados de utilización de armas de fuego, situación ante la que las autoridades «no toman ningún tipo de medida al respecto» para la defensa de los guardias civiles. Esto se traduce en que los agentes «no están en igualdad de condiciones con los delincuentes», que superan siempre o casi siempre en medios a los agentes que intervienen en este tipo de acciones, que se producen «de forma sorpresiva y no previstas en un operativo».

«Ni los chalecos, ni las armas cortas pueden hacer nada contra este tipo de armamento»

Consideran necesaria, al menos en algunos vehículos y unidades, la instalación de dispositivos de seguridad, que permitan llevar armas largas, a fin de tener «una defensa al menos en igualdad de condiciones», de quien pueda portar este tipo de armas. «Ni los chalecos, ni las armas cortas pueden hacer nada contra este tipo de armamento», afirman.

La evidencia de que la situación de inseguridad derivada del narcotráfico se ha visto aumentada en Huelva, se observa en el mayor número de aprehensiones y de detenidos por narcotráfico, así como en los medios utilizados y el armamento incautado.

No solo continúan las aprehensiones, «síntoma evidente de que el tráfico de ilícitos continúa», si no que se han visto aumentadas «las agresiones y la violencia de los narcotraficantes».

Zona de Especial Singularidad

Se requieren, en consecuencia, indica AUGC, «medidas estructurales y permanentes en el tiempo para que la situación no vaya a peor», como la declaración de la Zona de Especial Singularidad (ZES), que debe implicar una mayor capacidad operativa. Todos los agentes sociales e institucionales implicados coinciden en la necesidad de «un aumento sensible de los recursos humanos implicados en la lucha contra el narcotráfico», señalan.

En consecuencia, AUGC estima que el catálogo debería aumentarse, al menos y en términos globales, en alrededor del 30% de las actuales plantillas del personal operativo y, al menos, un 30% en los servicios de investigación. Además, el Catálogo de Puestos de Trabajo, «no debe estar supeditado a cuestiones coyunturales que, en la práctica, impiden que se mantenga cubierto en su totalidad».

Del mismo modo, resaltan que debe hacerse «un especial esfuerzo en aumentar y mejorar los medios materiales» que, actualmente, se demuestran «rudimentarios» para combatir a los recursos cada día más sofisticados de los narcotraficantes. A la dotación de medios tecnológicos a las distintas unidades de los diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, medios de defensa contra fusiles de asalto, vehículos adecuados para la actividad delincuencial característica en la zona.