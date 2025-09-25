No es Suiza, es Portugal: así es la increíble atracción que está cerca de Huelva y te hará sentir como en el país helvético

Captura de pantalla del vídeo de la atracción

Si piensas que para vivir paisajes de montaña y emociones fuertes hay que viajar hasta Suiza, quizá te sorprenda descubrir que a pocas horas de Huelva existe un lugar capaz de hacerte sentir como en plenos Alpes. Se trata del Pena Aventura Park, en Ribeira de Pena, en el norte de Portugal, un parque de naturaleza y ocio que combina adrenalina, paisajes de postal y actividades para toda la familia.

El «Fantasticable», volar entre montañas

El gran atractivo del parque es, sin duda, el Fantasticable, una tirolina que une dos montañas a lo largo de 1.538 metros de cable y alcanza hasta 150 metros de altura. Los más atrevidos pueden lanzarse y llegar a velocidades de 130 km/h, lo que la convierte en una de las tirolinas más espectaculares de Europa.

La experiencia está abierta a un amplio público, ya que el único requisito es pesar entre 35 y 130 kilos. Eso sí, la demanda es alta: cada día solo pueden disfrutarla unas 170 personas, por lo que conviene reservar con antelación.

Mucho más que una tirolina

Aunque el Fantasticable es el gran reclamo, el Pena Aventura Park ofrece muchas más propuestas para pasar una jornada completa al aire libre. Entre ellas destacan:

-Alpine Coaster, una especie de montaña rusa de descenso que serpentea por la ladera.

- Circuitos de aventura entre árboles, con tirolinas más pequeñas, puentes colgantes y pasos elevados.

- Actividades acuáticas y de barranquismo, como rafting o descenso de ríos.

- Opciones de ocio en tierra, desde paintball y rocódromo hasta minigolf, rutas de senderismo, e-bike o via ferrata.

- Alojamiento en bungalows y casas rurales, perfecto para quienes quieran alargar la escapada.

Tirolina, rafting y barranquismo adobestock

En definitiva, es un destino que combina naturaleza y diversión, ideal tanto para familias como para grupos de amigos. Aunque se encuentra en el distrito de Vila Real, en el norte de Portugal, el parque resulta una escapada atractiva para quienes viven en el sur de España. Desde Huelva o Sevilla, el viaje en coche requiere varias horas, pero merece la pena para un fin de semana diferente en plena naturaleza.

Consejos prácticos

- Reserva anticipada: especialmente para la tirolina, ya que las plazas se agotan rápido.

- Precios: el Fantasticable cuesta unos 20 euros en temporada baja y 25 euros en temporada alta.

- Planifica la visita: revisa horarios, condiciones meteorológicas y posibles peajes en ruta.

El Pena Aventura Park demuestra que no hace falta viajar hasta Suiza para sentir la emoción de deslizarse por montañas a toda velocidad. A tan solo unas horas de Huelva, esta joya portuguesa se ha convertido en un destino imprescindible para los amantes de la aventura y la naturaleza.