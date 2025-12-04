Javier Cercas también agota todo el papel para su charla-coloquio en Huelva

Al igual que sucedió con la charla-coloquio del periodista y escritor Carlos del Amor el pasado mes, organizada por el Centro de la Comunicación Jesús Hermida para celebrarse allí pero que tuvo que trasladarse a la Casa Colón por la gran expectación que había levantado, también la del escritor Javier Cercas va a provocar un lleno absoluto y un cambio de escenario.

Así, el Ayuntamiento de Huelva ha informado de que ya están todas las inscripciones agotadas para el encuentro con Cercas, que se celebrará en la Sala A de la Casa Colón el próximo jueves día 11 de diciembre a partir de las 18.30 horas.

Uno de los creadores literarios más importantes del país, hablará sobre literatura y aprovechará para presentar en Huelva su nueva novela 'El loco de dios en el fin del mundo'.

«Si no has conseguido inscribirte, 𝒑𝒐𝒅𝒓𝒂́𝒔 𝒂𝒄𝒖𝒅𝒊𝒓 𝒂𝒍 𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒊𝒈𝒖𝒂𝒍𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒖𝒏𝒂 𝒗𝒆𝒛 𝒉𝒂𝒚𝒂𝒏 𝒐𝒄𝒖𝒑𝒂𝒅𝒐 𝒔𝒖 𝒔𝒊𝒕𝒊𝒐 𝒍𝒐𝒔 𝒂𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒔𝒄𝒓𝒊𝒕𝒐𝒔», informan desde el consistorio onubense en sus redes sociales.

Numerosos reconocimientos

José Javier Cercas Mena (Ibahernando, Cáceres, 6 de abril de 1962) publicó en 2001 Soldados de Salamina, que constituyó un éxito dentro y fuera de España, al recibir elogios de personalidades como Mario Vargas Llosa, George Steiner, J. M. Coetzee o Susan Sontag.

La obra de Cercas se caracteriza por la exploración de los límites entre la realidad y la ficción (él mismo ha definido algunas de sus novelas como «relatos reales»), siempre con las miras puestas en el escrutinio del presente y de sus claves. La publicación de El monarca de las sombras (febrero 2017) cierra este ejercicio literario de memoria personal sobre la guerra civil española.

Su obra ha sido traducida a más de treinta idiomas y ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales, como el Premio al Libro Europeo 2016 por su obra El Impostor, el Premio André Malraux 2018 por El monarca de las sombras y el Premio Planeta 2019 por Terra Alta.