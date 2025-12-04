Estos son los jóvenes investigadores premiados por la Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva

La Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva ha dado a conocer este jueves el fallo de los Premios Jóvenes Investigadores correspondientes al curso académico 2025/2026, destinados a fomentar la vocación investigadora y artística entre profesionales menores de 35 años que destacan por la relevancia y calidad de su trayectoria.

Los galardones, dotados con 1.000 euros cada uno y fallados por un jurado presidido por el presidente de la Academia, Emilio Pascual, distinguen este año a Juan Luis París en la modalidad de Ciencias, a Jorge Almansa en la de Artes y a Josep Escrig en la de Letras.

El presidente de la Academia, Emilio Pascual, subrayó el elevado número y el alto nivel de las candidaturas presentadas y el compromiso de la institución con la promoción del talento emergente. «La excelencia de los trabajos recibidos confirma el brillante futuro de la investigación y la creación en nuestro país. Estos premios reconocen la dedicación, la creatividad y el rigor de jóvenes que ya están contribuyendo de forma significativa al avance del conocimiento y de las artes. La Academia se enorgullece de acompañar sus pasos en este momento crucial de su carrera», destacó Pascual tras la deliberación del jurado.

Categoría de los premios

En la categoría de Ciencias, el premio ha recaído en Juan Luis París Fernández de la Fuente, investigador Ramón y Cajal en IBIMA Plataforma BIONAND. Doctor en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, su trayectoria se ha consolidado en el ámbito de los biomateriales y la nanomedicina. Con experiencia en laboratorios de referencia de España, Portugal, Estados Unidos y Reino Unido, su labor científica ha dado lugar a 39 artículos de investigación, diversas comunicaciones en congresos, una patente y la obtención de cinco proyectos competitivos como investigador principal, entre ellos un prestigioso ERC Starting Grant. Su línea actual se centra en la inmunomodulación terapéutica mediante biomateriales y nanomateriales, con un fuerte componente traslacional hacia la clínica.

El Premio de Artes ha sido otorgado a Jorge Almansa Polo, artista de 21 años natural de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) y estudiante de Bellas Artes en la Universidad de Sevilla. Su trabajo, que abarca dibujo, pintura y escultura, destaca por un profundo diálogo entre la imaginería religiosa tradicional y una sensibilidad contemporánea. Con una producción marcada por la búsqueda espiritual y un lenguaje visual propio, Almansa ha obtenido reconocimientos como el primer accésit en el XXXII Certamen de Artes Plásticas Fernando Zóbel y el premio del concurso de cartel de Feria y Fiestas de Bolaños 2024. Sus obras incluyen encargos para hermandades, diseños de elementos devocionales y trabajos murales, que consolidan una trayectoria en pleno crecimiento.

En la modalidad de Letras, el galardón ha reconocido la labor del historiador Josep Escrig Rosa, profesor ayudante doctor en la Universidad de Valencia y especialista en las independencias iberoamericanas y los movimientos contrarrevolucionarios del siglo XIX. Su actividad investigadora, desarrollada entre España, México, Perú y Reino Unido, incluye estancias posdoctorales, numerosos artículos en revistas de prestigio —algunos de ellos premiados— y la autoría y edición de obras clave sobre historia política y cultura reaccionaria en el ámbito hispánico. Escrig es además Investigador Principal del proyecto «La Década Ominosa (1823-1833)» y del proyecto de innovación docente REDHES, así como miembro activo del Grupo de Investigación sobre el Siglo XIX.

La Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva celebrará el acto público de entrega de los premios en una sesión institucional cuya fecha se anunciará próximamente, donde los galardonados recibirán el reconocimiento formal de la institución y compartirán sus líneas de trabajo y creación ante la comunidad académica y cultural.