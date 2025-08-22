Locura para el concierto de Manuel Carrasco en Isla Cristina: «Los primeros de la cola llevan aquí dos días»

No es un día de verano cualquiera en Isla Cristina, aunque lo parece. La tarde transcurre con gente regresando relajada y cansada de la playa, refrescándose con un helado en la sombra o charlando en torno a un café en las terrazas tras disfrutar de una gastronomía con sabor a mar. Nada parece indicar que cayendo el sol, la luz reinante será la del escenario silueteando la figura de Manuel Carrasco en el primero de los dos conciertos que va a ofrecer en su pueblo, redoblando el ambiente de júbilo en los días de las fiestas de la Virgen del Mar.

Sus fans han protagonizado una conquista nada silenciosa. Si apenas se les ve en cafeterías y bares con camisetas con el rostro de su ídolo, haciéndose un selfie con el gran mural realizado por Víctor Konestilo en los bloques de la infancia de artista o junto al cartel de la avenida que mirando al mar lleva el nombre del ilustre isleño, es porque la mayoría ha ido al grano y el soniquete del murmullo se oye desde lejos con la ayuda del viento.

Pesa más que los muchos atractivos de la preciosa localidad costera el deseo de estar lo más cerca posible de Manuel durante el recital y eso obliga a estar lo más temprano que se pueda haciendo cola en dirección a la puerta que les separa del gran momento que llevan meses esperando. Entonces fueron de los afortunadas y afortunados que lograron atrapar una entrada mientras volaban en cuestión de minutos por Internet.

Dos días haciendo cola

«Los primeros de la cola llevan aquí dos días. Hay colchones, sillas y sombrillas», comenta una chica a Huelva24 que está un poco más atrás. La cola para el acceso de pista da la vuelta al recinto entero. Afortunadamente, para muchos transcurre al cobijo de la sombra de los soportales. Los fans, como es habitual, se organizan para que quede claro el orden de llegada y no haya problemas. Se va a asignando un número a cada persona que queda apuntado con un bolígrafo en la mano y la serie no para de crecer. Posteriormente, miembros de la organización también han venido a poner orden y a agrupar al público en grupos de unas 30 personas, preparando ya el momento de la apertura de puertas.

Un cuarteto de amigas llegó sobre las 17.30 horas y les asignaron el número 252. «Ya entonces daba miedo esto», decía una de ellas y la cosa ha ido a más prácticamente a cada minuto. Esta onubense es una fan de largo recorrido, tras más de 20 años siguiendo a Manuel Carrasco por muchas ciudades españolas y por supuesto en Huelva.

Expectación y nervios a la espera de la apertura de puertas TM

«He perdido la cuenta de los conciertos a los que he ido, puede que más de 50», reconoce. Quizás por eso expone que «los momentos previos los vivo con tranquilidad, con la madurez de quien lleva 20 años yendo a sus conciertos. No me importa estar en primera fila o en la número 20». En otras seguidoras más jóvenes gobiernan los nervios, las ganas y la expectación, en aumento en la cuenta atrás.

Conciertos siempre especiales

Esta misma 'catedrática' en 'Manuelcarrascología' señala que los conciertos en Isla Cristina son punto y aparte y que siempre que ha podido no se lo ha perdido. «Habré estado en tres o cuatro y siempre son especiales, incluso más que en grandes estadios. Manuel transmite la tranquilidad de quien se siente en casa».

Otra seguidora comenta que un concierto del artista isleño es mucho más que lo que ocurre en el escenario y que para ella supone «una excusa para reunirme con amigas y pasar un día juntas». Este viernes son cuatro y a dos las conoció en conciertos. Una viene de La Coruña expresamente para una noche que prevé inolvidable.

Una joven de Huelva que vive en Almería regresa a casa para este concierto con su madre, que es la más fan del trío que se ha formado para la ocasión. Su ilusión es máxima, como la de los niños el día de los Reyes Magos.