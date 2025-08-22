El runrún: Manuel Carrasco se lleva lo mejor de la gastronomía de Huelva de este establecimiento

Apostar por los productos de Huelva es éxito seguro. La gastronomía de la provincia ofrece lo mejor del mar y la tierra con diferentes formas y sabores. Lo saben muchos visitantes y muchos onubenses, entre ellos el artista isleño Manuel Carrasco.

El cantante lo tiene claro y se ha dado una vuelta por un comercio especial para adquirir todo tipo de alimentos de gran excelencia, como jamón y otros productos ibéricos, embutidos, quesos, conservas, salazones vinos y otras bebidas. Por allí se ha pasado por Delicatessen Merkajamón, en Ayamonte ( Av. Villareal de Santo Antonio, 9).

De allí Carrasco se ha llevado lo mejor de Huelva y están más que encantados en este establecimiento. «Huelva se viste de gala… ¡Y no es para menos! Dos días de pura emoción con Manuel Carrasco regalándonos magia de la buena. No lo vamos a negar… aquí en 𝐃𝐞𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞𝐬𝐬𝐞𝐧 𝐌𝐞𝐫𝐤𝐚𝐣𝐚𝐦𝐨́𝐧 somos fans declarados. De su arte, su humildad… y por supuesto de su música que llega al alma. 𝐕𝐢𝐯𝐚 𝐇𝐮𝐞𝐥𝐯𝐚 y viva la gente bonita que la llena de alegría. Recuerda, estamos aquí para hacerte feliz», ha comentado en sus redes sociales este comercio, que puede presumir de ofrecer lo mejor y de contar para el recuerdo con una fotografía con uno de los artistas de más reconocimiento y cariño por parte del público.