Las 7 preguntas random de Espacio 0 a los autores de la exposición 'Ligeramente desenfocados'

En el que se considera el primer retrato fotográfico, Robert Cornelius (fotógrafo autorretratado) posa con actitud seria, casi preocupada, quizás por el resultado de la imagen que arrojará el daguerrotipo utilizado y ante el que ha permanecido pacientemente quieto. Así quedó inmortalizado en el año 1839, en un punto de la historia. El retrato fotográfico nace al mismo tiempo que la propia fotografía, y con el mismo objetivo: registrar la realidad, documentar cómo somos y, sobre todo, cómo son los demás.

Pero ¿cómo es el retrato fotográfico contemporáneo, despojado ya de esa finalidad de nacimiento? La exposición colectiva Ligeramente desenfocados en la galería Espacio 0 plantea un debate en torno a esta cuestión a través de los distintos puntos de vista de siete fotógrafos: Alberto Arroyo, Leafhopper Project (Blanca Galindo y David Simón Martret), Germán Luque, Alicia Palacios-Ferri, Juaki Pérez y Paula Ruiz Aramburu. Además de reflexionar sobre esta importante cuestión artística, han tenido a bien responder a las preguntas random de Espacio 0, siendo sus respuestas las siguientes:

-1. ¿Qué es lo más raro que has comprado en tu vida?

-Alberto Arroyo: No tengo el recuerdo de haber comprado cosas muy raras. Más bien compro cosas que cuando veo no entiendo cómo he podido vivir sin ellas. Una necesidad imperiosa me llama y no dejo de pensar en ellas hasta que las tengo. Cómo va a mejorar mi vida, cómo va a cambiar mi fotografía o no entiendo cómo he pasado estos años sin tenerla. Una vez la compro y me llega a casa, hay cosas que no he sacado de la caja. Como ese fotómetro del año 70 original de agujas que va sobre la cámara; el dispensador de comida de mi perro mediante bluetooth que mi perro no ha mirado y yo no he enchufado; o el kit de luces de estudio con todos los geles posibles, con alimentación solar, que jamás he usado porque prefiero la luz natural. Después de todo, mi vida ha seguido igual: sabiendo que nada de eso es importante y con una casa más llena a expensas de Wallapop.

Obras presentes en la exposición PAULA RUIZ ARAMBURU / GERMÁN LUQUE / JUAKI PÉREZ

-2. Si fueras un producto congelado del supermercado, ¿cuál sería?

-Blanca Galindo: Uy, pues nunca compramos congelados, excepto cuando queremos hacer gyozas que las compramos en un súper asiático al lado de casa. Verduras y frutas congeladas las corto yo misma. También me encantan los frutos rojos congelados, pero los prefiero frescos. Conclusión: sería o un fruto rojo o unas gyozas. O las dos cosas.

-3. ¿Hay alguna palabra que no soportes?

-David Simón Martret: No es que exista ninguna palabra que no soporte, las palabras son palabras, lo que no soporto es el uso que a veces se le da a las palabras y desde qué posición se utilizan.

-4. ¿Cuál es tu medicamento favorito?

-Germán Luque: No sé mucho sobre medicamentos, pero, si tengo que elegir uno, me quedo con esos sobres antirresfriado con sabores divertidos, tipo refresco o tropical. Funcionan regular, pero al menos animan un poco.

-5. ¿Cómo son tus pijamas?

-Alicia Palacios-Ferri: Mis pijamas son coloridos y siempre tienen algún personaje animado de mi infancia.

-6. ¿Qué sueles ver en YouTube?

-Juaki Pérez: Suelo ponerme performances en directo de Lady Gaga, también uso YouTube como playlist y también me suelo ver vídeos sobre Resident Evil y las teorías sobre lo que vendrán en los próximos videojuegos, ja, ja, ja, ja, ja.

-7. ¿Qué récord Guinness te hubiera gustado conseguir?

-Paula Ruiz Aramburu: Récord Guinness por la mayor cantidad de platos de jamón ibérico 5J comidos en un solo día.

'Ligeramente desenfocados' Podéis visitar la exposición 'Ligeramente desenfocados' hasta el 11 de julio en la galería Espacio 0 (calle Miguel Redondo, nº 52), de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas. Más información en www.espaciocerogaleria.com.