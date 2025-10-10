¿Quieres aprender a cortar jamón como un profesional? Este fin de semana, en Mazagón, puedes

El jamón ibérico y los frutos rojos serán los protagonistas del fin de semana en Mazagón, donde se han organizado cursos, concursos y hasta una clase de cocina en base a algunos de los manjares más clásicos de nuestra tierra.

Será la plaza Odón Betanzos, en pleno centro del núcleo costero, donde tendrá lugar este sábado a partir de las 10.00 horas un curso para aprender a cortar el jamón de manera profesional. El mismo será impartido por el especialista Antonio González Cárdena, proclamado recientemente Campeón de España de Corte de Jamón 2025.

Según han señalado desde el Ayuntamiento, «a través de las explicaciones y consejos de este afamado cortador, los participantes en esta actividad mejorarán su técnica y, con ello, lograrán un mejor aprovechamiento de este selecto manjar y una cuidada presentación de este producto rey de la gastronomía onubense».

En el mismo espacio de la plaza Odón Betanzos se desarrollará también a partir de las dos de la tarde una clase de cocina que correrá a cargo de uno de los cocineros que mejor partido sacan a los frutos rojos, el conocido como 'chef de las berries', Sebastián Vázquez, un verdadero investigador del maridaje de fresas, moras, frambuesas o arándanos con otros productos gastronómicos, capaz de ofrecernos creaciones y recetas en directo que sorprenderán sin duda a los asistentes.

Sebastián Vázquez h24

Concurso de cortadores

Ya el domingo 12, de nuevo la plaza Odón Betanzos acoge desde las 12.30 horas otro evento relacionado con el jamón ibérico, en este caso, el V Concurso de Cortadores de Jamón de Mazagón, «una competición de habilidad, pulso y conocimiento, que contará con la participación de seis grandes profesionales del corte que demostrarán ante el público su pericia sacando todo el partido posible a nuestros singulares jamones de la sierra de Huelva».

Cabe señalar que todos estos eventos cuentan con un componente solidario, y la recaudación de las inscripciones del curso de corte y de la venta al público de los platos que saldrán del concurso de cortadores, se destinarán a la asociación de ayuda al toxicómano y sus familiares, Puerta Abierta. Por su parte, la recaudación de la barra popular que estará instalada también el domingo en la misma en la plaza será a beneficio de la Mayordomía 2026 de la romería del Carmen de Mazagón.

El Ayuntamiento de Moguer colabora con estos eventos solidarios que impulsa Antonio Vidal, cortador de jamón y propietario de Luxury Mazagón.